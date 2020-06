Na de oproep tot getuigen van de Duitse, Portugese en Britse politie woensdag in de zaak van de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal heeft de Britse politie al een pak tips binnengekregen, zo heeft Sky News vrijdag gemeld. Scotland Yard zegt al meer dan 270 telefoontjes en e-mails te hebben ontvangen na de nieuwe oproep.

Hoofdinspecteur Mark Cranwell is “verheugd” over de nieuwe informatie die binnenkomt. De Metropolitan is de nieuwe sporen aan het beoordelen en “prioritiseren”, aldus de commerciële zender.

“Dagenlang gebruiken”

Volgens gerechtelijke documenten die het Duitse blad Der Spiegel kon inkijken, fantaseerde de 43-jarige Duitser in chats over het ontvoeren en seksueel misbruiken van kinderen. Hij “wou iets vangen en dagenlang gebruiken”, luidde het in een chat van september 2013. Toen zijn bekende opmerkte dat dit gevaarlijk is, was het antwoord: “Och als de bewijzen daarna worden vernietigd.”

Volgens het Duitse blad Volksstimme kwam de 43-jarige Duitser al in februari 2016 bij de Duitse justitie in beeld in verband met de verdwijning van de kleine Inga Ghericke die als het “evenbeeld” van Maddie geldt. In Neuwegersleben bezit hij een vervallen huis. Daar troffen speurders een stick met kinderporno op. Een dag na de verdwijning van het Duitse meisje had hij in de buurt een ongeval op een parkeerplaats naast de snelweg nabij Helmstedt.

Het bericht Tips over Maddie McCann stromen binnen bij Britse politie verscheen eerst op Metro.