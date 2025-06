Disney+ pakt uit met officiële trailer van ‘Alien: Earth’: griezelen in het Alien-universum

Fans van sciencefiction en stevige spanning mogen alvast 13 augustus aankruisen: dan landt ‘Alien: Earth’, de nieuwe serie van FX, op Disney+. De officiële trailer werd zopas gelost – en die belooft een bloedstollend avontuur.

De serie, van Emmy-winnaar Noah Hawley (Fargo, Legion), is gebaseerd op de iconische ‘Alien’-franchise. Het verhaal? Wanneer het ruimteschip USCSS Maginot crasht op aarde, stuiten Wendy (Sydney Chandler) en een groep soldaten op een ontdekking die de hele planeet bedreigt…

Hybrides en dodelijke wezens

We schrijven het jaar 2120. De aarde wordt geregeerd door vijf megacorporaties en is bevolkt door mensen, cyborgs en syntheten. Maar dan komt er een nieuwe doorbraak: hybrides – robots met een menselijk bewustzijn. Het prototype Wendy luidt de start in van een nieuwe race naar onsterfelijkheid.

Wanneer een schip van Weyland-Yutani neerstort in Prodigy City, belandt Wendy midden in een nachtmerrie vol levensgevaarlijke wezens… en wordt de strijd om te overleven bitser dan ooit.

Topcast

De reeks brengt een indrukwekkende cast samen, met o.a. Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Essie Davis en Adarsh Gourav. En ook niemand minder dan Ridley Scott is betrokken als uitvoerend producent.

‘Alien: Earth’ telt acht afleveringen. Vanaf 13 augustus verschijnt de serie exclusief op Disney+, met meteen de eerste twee afleveringen. Daarna volgt wekelijks een nieuwe.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube