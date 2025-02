Luigi Mangione: moordenaar of held… Wie is hij nu echt?

Dagenlang hield de zaak van Luigi Mangione de wereld in zijn greep. Hij werd beschuldigd van de moord op Brian Thompson, de CEO van de grote zorgverzekeraar United Healthcare. Toen Mangione vijf dagen later werd opgepakt, bleven er veel vragen onbeantwoord: waarom zou een charmante, goede man zo’n daad plegen? Wie was hij echt en wat was zijn motief? De documentaire van een uur, ‘Wie is Luigi Mangione?’, probeert meer duidelijkheid te geven en onderzoekt wat er achter de moord zou kunnen zitten.

De documentaire, die gepresenteerd wordt door Dan Abrams, kijkt naar het psychologische profiel van Mangione en biedt inzichten van experts en mensen die hem goed kenden. Ze onderzoeken de verschillende theorieën die na de moord de ronde doen.

Publieke steun

De moord vond plaats op 4 december 2024, voor het hotel in Manhattan waar Thompson verbleef. Mangione’s foto werd snel verspreid als mogelijke verdachte, wat leidde tot een grote zoekactie van de autoriteiten en veel media-speculaties. Was het een reactie tegen de zorgverzekeraar, die bekend stond om zijn trage betalingen bij ziekte? De zaak kreeg veel steun op sociale media, vooral van mensen die zich gekwetst voelden door het Amerikaanse zorgsysteem, en zij riepen op om niet met de politie samen te werken.

Mangione werd uiteindelijk op 9 december gearresteerd in een McDonald’s in Pennsylvania. Maar na zijn arrestatie kwamen er meer details naar buiten – waaronder een manifest – waardoor de vragen bleven groeien. Wie is hij nu echt?

‘Who Is Luigi Mangione’ is vanaf dinsdag 18 februari te zien op HBO Max.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube