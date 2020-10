Oktober is ondertussen bijna afgelopen, maar dat wil niet zeggen dat het Stoptober-principe weer direct achterwege wil laten. Het wordt buiten grijzer en donkerder, je voelt jezelf minder fit en de nicotine in de sigaret helpt daartegen. Toch wil je jezelf blijven aansporen om die sigaret niet meer aan te raken en dat is lastiger dan gedacht. Deze tips kunnen je hierbij helpen.

Het is algemeen bekend, stoppen met roken is ontzettend moeilijk. Tegenwoordig is het niet meer zo vanzelfsprekend dat overal gerookt kan worden, dus wil je ermee stoppen. Het allerbelangrijkste is dat je het zelf wil. Op het moment dat het je wordt opgedragen door je omgeving maar je ziet het zelf niet zitten, dan wordt het erg lastig om het vol te houden.

Een interne motivering om te besluiten om te stoppen kan gezondheid zijn. Je longen gaan achteruit en verschillende ziektes liggen op de loer. Een andere motivatie kan een financiële zijn. Roken wordt alsmaar duurder en dat ga je op den duur voelen in de portemonnee.

Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt dat je de sigaret niet meer aan wil raken begint de strijd pas echt. Ga als eerste na wanneer je rookte, was het eerste wat je ‘s morgens deed een sigaret aansteken, was de pauze op je werk het ideale rookmoment of was de dagelijks wandeling met de hond een mooi moment om je zorgen even opzij te zetten. Het op een rijtje zetten van je ideale rookmomenten zorgt uiteraard niet voor het per direct stoppen, maar zorgt wel voor een stukje bewustwording. Dat is een cruciale eerste stap in het proces.

Om vervolgens ook daadwerkelijk de sigaret te laten liggen moet je op die cruciale momenten iets ander bedenken om te doen om ervoor te zorgen dat je de sigaret vergeet. Luister naar een muziekje of speel een spelletje. Door dit iedere keer te doen op het moment dat je aan roken denkt verdwijnt in de loop van de tijd de wil om ooit nog een sigaret aan te raken.