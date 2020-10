Het coronavirus dat Europa op dit moment opnieuw in zijn greep houdt, is een agressievere variant van het virus dat eind vorig jaar in Wuhan van vleermuis op mens oversprong. Dat zou kunnen verklaren waarom China de epidemie zoveel makkelijker onder controle kreeg, schrijft de Nederlandse krant De Volkskrant.

Kort uitgelegd bestaat het coronavirus uit de G- en de D-variant. Die eerste waart rond in Europa en de VS en bevat een aminozuur ‘glycine’ (G) waar oorspronkelijk het aminozuur ‘asparagine’ (D) zat. Daardoor hecht het virus zich soepeler aan cellen vast.

Turboknop

De bewuste mutatie is al langer bekend, maar een Zwitserse en een Amerikaanse studie hebben nu onafhankelijk van elkaar aangetoond dat de variant zich sneller verspreidt en dus de overhand heeft gekregen in de VS en Europa. Het is als het ware of het coronavirus een turboknop heeft gekregen.

China

Viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC) sluit niet uit dat het virus daardoor in China gemakkelijker te bestrijden was. “Dat is wel iets wat door mijn hoofd speelt: dat we in Europa pech hebben gehad. Het verklaart zeker niet alles, maar misschien toch wel iets van het verschillende verloop van de epidemie in China en in andere landen”, zegt ze in de Volkskrant.

De huidige variant van het virus is niet dodelijker. Ook worden we er niet zieker van. Het verspreidt zich alleen gemakkelijker.

