In de periode van 20 tot 26 oktober stierven elke dag gemiddeld 79,4 mensen aan COVID-19. Dat zijn er zo’n 44 meer in vergelijking met de zeven dagen ervoor. Alles samen bezweken in België al 11.308 patiënten aan het virus. Dat blijkt vrijdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook met de ziekenhuisopnames blijft het de verkeerde kant uitgaan. Van 23 tot 29 oktober moesten er dagelijks gemiddeld 618,4 coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen, een stijging met 77%. In de ziekenhuizen worden momenteel alles samen 6.187 bedden ingenomen door mensen met COVID-19. Daarvan liggen er 1.057 op intensieve zorgen.

Besmettingen

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 25,1%. Het aantal nieuwe besmettingen steeg volgens de voorlopige cijfers in de periode van 20 tot 26 oktober naar gemiddeld 15.316 per dag.

Ontbrekende cijfers

Dat is een onderschatting aangezien er sinds 21 oktober tijdelijk geen asymptomatische hoog-risicocontacten van personen die positief zijn voor het coronavirus meer worden getest, en ook geen reizigers die terugkeren uit een rode zone. Daardoor ontbreken sindsdien een aantal nieuwe infecties, die voordien wel opgespoord werden, in de statistieken, liet Sciensano donderdagavond nog weten in een communiqué.

Het gezondheidsinstituut zal vanaf vrijdag op basis van statistische modellen ook het aantal besmettingen berekenen dat niet meer opgespoord wordt door de nieuwe teststrategie. Op die manier hoopt het naar eigen zeggen de komende dagen toch een betrouwbaar beeld te kunnen geven van de reële snelheid waarmee de epidemie om zich heen grijpt.

Overlegcomité

Te midden van steeds luidere hulpkreten uit de zorg steken de federale en deelstaatregeringen rond 13 uur opnieuw de koppen bijeen op een Overlegcomité. Dat overleg was al voorzien, onder meer om de sluiting van de horeca te evalueren, maar nieuwe verstrengingen lijken hoe langer hoe minder uitgesloten. De beslissingen zullen in elk geval enkel en alleen gebaseerd zijn op de feiten en de cijfers, benadrukte premier Alexander De Croo donderdag in de Kamer.

Lockdown?

De roep om een nieuwe strenge lockdown klinkt steeds luider. KU Leuven-viroloog Marc Van Ranst riep donderdag al op tot een beperking op niet-essentiële verplaatsingen. “Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen reeds enig effect hebben. Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown.” Ook onder meer Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet, Vlozo-bestuurder Peter Marquebreuck, verschillende ziekenhuiskoepels en Waals minister-president Elio Di Rupo trokken al aan de alarmbel.

Het bericht CORONACIJFERS. Gemiddeld bijna tachtig doden per dag verscheen eerst op Metro.