Viroloog Steven Van Gucht waarschuwt voor neptests die circuleren op het internet. “We moedigen het gebruik van zelftests in België nog niet aan, koop deze daarom niet via het internet”, klonk het vandaag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano.

De viroloog maakte tijdens de persbriefing het onderscheid tussen sneltesten, zelftesten en testen die op het internet besteld kunnen worden.

Sneltest

Een sneltest kan buiten een labo worden uitgevoerd en geeft binnen de 20 minuten resultaat. Er zijn twee soorten: die antigenen opsporen of die antistoffen opsporen. De antistoffentest heeft volgens Van Gucht weinig zin om een besmetting op te sporen, want je kan een negatieve antistoffentest hebben en toch besmet en besmettelijk zijn, omdat de antistoffen ten vroegste zeven dagen na besmetting worden aangemaakt.

Een antigentest toont wel het virus aan, maar alleen als er veel virus in de staal zit. Ze zijn wel minder gevoelig dan de klassieke PCR-test. Wie het virus pas heeft opgelopen, zal bij de antigentest ook negatief testen. Een negatieve antigentest is dan ook geen vrijgeleide om niet in quarantaine te gaan of je niet aan de regels te houden. De klassieke PCR-test blijft volgens Van Gucht dan ook de gouden standaard.

Zelftest

Over zelftesten drukt Van Gucht zich negatief uit, omdat ze voor een vals gevoel van veiligheid of net voor onnodige ongerustheid kunnen zorgen. Hij benadrukt dat er op dit moment geen legale zelftesten beschikbaar zijn in Europa. “Testen kun je het best laten uitvoeren door medisch geschoolden. We moedigen het gebruik van zelftesten niet aan. Wil je je toch laten testen, overleg dat met je huisarts”, klinkt het.

Namaaktesten

Van Gucht waarschuwt ook dat er valse namaaktesten in omloop zijn via het internet. “Het zijn testen waarvan de betrouwbaarheid niet bewezen is of testen die niet kunnen worden uitgevoerd zonder tussenkomst van getrainde medewerkers. Het is verleidelijk om deze te kopen, maar de voorspellende waarde van zo’n test is laag”, klinkt het.