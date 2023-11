4 voordelen van dimmers  

Het installeren van een dimmerschakelaar in je huis heeft een aantal voordelen. Dimmerschakelaars zijn eenvoudige elektrische apparaten die worden gebruikt om het helderheidsniveau van je inbouwspots keuken te regelen. Er zijn verschillende redenen waarom huiseigenaren besluiten een dimmer te installeren, variërend van het gemak van het regelen van hun verlichting tot besparingen op hun elektriciteitsrekening. Een erkende elektricien kan eenvoudig een dimmer bij je thuis installeren, waardoor je alle voordelen van dit handige elektrische apparaat krijgt.

Je bespaart energie

We kunnen eenvoudigweg niet over de voordelen van een dimmer praten zonder het vermogen ervan om energie te besparen te bespreken. Maar hoeveel kun je verwachten aan energiebesparing? Elke keer dat je een lamp dimt, kun je een energiebesparing tot wel 98 procent verwachten. Klinkt goed, toch? Hier is nog meer goed nieuws. Terwijl je bespaart op energie, kun je ook een besparing van 10 procent op je energierekening verwachten! Wie houdt er niet van om elke maand wat extra geld op zak te hebben? Als je nog meer geld wilt besparen, raden we je aan om te kiezen voor LED dimmers!

Je lampen gaan langer mee

Een van de grootste voordelen van het installeren van een dimmer is het feit dat ze de levensduur van je lampen verlengen. Wanneer je een dimmer gebruikt om je lampen aan te laten branden, geef je je lampen in zekere zin de broodnodige pauze. Als je je verlichting met minimaal 25 procent dimt, bespaar je ongeveer 1/5e van de benodigde elektriciteit. Door bijvoorbeeld een dimmer voor de lampen in je woonkamer te installeren, zul je snel merken dat hoe zachter de lamp vervaagt, hoe langer de lamp over het geheel genomen meegaat. Terwijl je typische lamp 5 tot 6 maanden meegaat zonder dat er een dimmer is geïnstalleerd, kan diezelfde lamp 3 tot 4 jaar meegaan als je regelmatig een dimmer gebruikt.

Eenvoudige installatie

Daarnaast moet je ook weten dat een van de grootste voordelen van dimmers is dat ze eenvoudig te installeren zijn. Door een stapsgewijze handleiding voor het installeren van een dimmerschakelaar te volgen, kun je er eenvoudig zelf een installeren. Het hele proces duurt niet langer dan een uur of twee. Maar als je jezelf niet als een expert op het gebied van doe-het-zelf-projecten beschouwt, is het bellen van een elektricien de beste keuze als het gaat om de installatie van dimmers. Een erkende en deskundige elektricien kan in een mum van tijd een nieuwe dimschakelaar laten installeren in een of meerdere kamers van je huis!

Regel je verlichting eenvoudig

Als er een dimmerschakelaar is geïnstalleerd, krijg je de mogelijkheid om het licht te bedienen via een knop of door de schakelaar op en neer te schuiven. Nu er tegenwoordig in veel huizen modernere dimmers zijn geïnstalleerd, kun je de verlichting zelfs met een afstandsbediening bedienen. Touchdimmers zijn daarentegen een speciaal soort dimmer waarmee je met een simpele druk op de knop de verlichting kunt veranderen. Door een dimmer in je huis te installeren, kun je dus eenvoudig de sfeer in elke kamer bepalen.