De economie draait niet goed, we zijn met z’n allen angstig en ons sociaal – inclusief ons seksueel – leven staat op een laag pitje. Binnenkort zal dat beeld zich echter volledig omkeren, zegt sociaal epidemioloog Nicholas Christakis. De professor voorspelt een tweede ‘roaring twenties’, net zoals die uit de vorige eeuw, toen de wereld in 1918 geteisterd werd door de Spaanse griep.

Wat we met de huidige coronacrisis meemaken lijkt bijzonder uniek, maar is het niet. Plagen en pandemieën zijn niet nieuw voor onze wereld, maar enkel nieuw voor ons, zegt Christakis in zijn nieuwe boek ‘Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live’. De epidemioloog van de universiteit van Yale ziet dan ook een patroon. Pandemieën eindigen ten eerste altijd, en ze worden vaak gevolg door een periode van “uitgebreid sociaal contact.”

In de praktijk betekent dat dat er volgens Christakis een tweede ‘roaring twenties’ zit aan te komen. Dat was een periode tijdens de jaren twintig van vorige eeuw waarin de economie bloeide, de wereld in sneltempo vernieuwde en de moraal heel wat losser werd. Toen volgde die tijd van welvaart op de Spaanse griep-pandemie van 1918, nu zou de coronapandemie de nieuwe katalysator kunnen zijn voor jaren van seksuele losbandigheid.

Orgieën op gouden lakens

Christakis ziet dat mensen zich tijdens de huidige pandemie gedragen net zoals we dat al honderden jaren tijdens epidemieën hebben gedaan. “Tijdens epidemieën neemt de religiositeit toe en worden mensen meer terughoudend. Ze sparen geld en ze vermijden risico’s”, aldus de professor.

“Al die trends zullen omgekeerd worden”, zegt Christakis. “Mensen zullen meedogenloos op zoek gaan naar sociale interactie.” Dat betekent dat er ook tussen de lakens flink wat actie ondernomen zal worden. “Seksuele losbandigheid”, “grote uitgaven” en “minder religiositeit”: de komende jaren zullen er heel wat vrijer uitzien.

Vanaf wanneer kunnen we ons verwachten aan extravagante orgieën op gouden lakens? Eerst moet onze samenleving genoeg tijd hebben gehad om het vaccin te verspreiden, wat volgens Christakis waarschijnlijk tot 2021 zal duren. Daarna moeten we nog tot 2023 herstellen van de sociaaleconomische verwoesting van de pandemie. Maar in 2024 kunnen de remmen dus – eindelijk – helemaal los.

“Virus vertraagt economie, niet overheid”

Christakis ontwaart verder twee andere terugkerende fenomenen in de geschiedenis van pandemieën. Zo is het ten eerste normaal dat de economie instort, en ligt dat niet aan onze overheden. “Veel mensen lijken te denken de economie vertraagt door de ingrepen van onze regering, maar dat is niet waar,” zegt hij. “Zelfs in de oudheid, toen er geen regering was om de scholen en restaurant te sluiten, bezweek de economie onder de druk van plagen. Het is dus het virus dat ervoor zorgt dat de economie vertraagt.”

Ten tweede zijn de welig tierende complottheorieën, ontkenning van feiten en verdeeldheid in de samenleving volgens de expert ook typische kenmerken van een pandemie. Sterker nog: ze zijn zelfs “noodzakelijk”. “Er wordt veel van ons gevraagd, maar we zijn niet de eersten die dit meemaken. We moeten er gewoon volwassen mee omgaan”, besluit Christakis.

