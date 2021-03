Rode Duivel Sebastiaan Bornauw heeft voor het eerst gepraat over de zware complicaties die hij vorige maand opliep bij een operatie. De verdediger van het Duitse FC Keulen flirtte met de dood en lag 24 uur in een kunstmatige coma.

Tweevoudig Rode Duivel Sebastiaan Bornauw is vorige maand door het oog van de naald gekropen tijdens een rugoperatie, die moest worden stopgezet na een allergische reactie bij de verdoving. “Twintig jaar geleden was de kans 90% dat ik daaraan zou zijn overleden”, bekende de 22-jarige verdediger in een op de website van FC Keulen gepubliceerd interview.

Lichaamstemperatuur steeg met 1 graad per minuut

Bornauw sukkelde sinds januari met de rug en bij onderzoek kwam een goedaardige bottumor aan het licht, waarna een operatie zich opdrong. Medio februari zou hij onder het mes gaan, maar toen liep het mis bij de verdoving. Begin maart werd hij met succes geopereerd, een tiental dagen later sloot hij reeds opnieuw aan op training.

“Kort voor het einde van de operatie kreeg ik een zware allergische reactie op de narcose”, vertelt Bornauw. “Mijn lichaamstemperatuur steeg met een graad per minuut. Als de artsen niet zo snel gereageerd hadden, was mijn lichaam echt ontploft. Nadien hebben ze me voor 24 uur in een kunstmatige coma gebracht. Nu gaat alles goed, maar twintig jaar geleden was de kans negentig procent dat ik het niet gehaald zou hebben.”

Het bericht Rode Duivel keek de dood in de ogen: “Lag 24 uur in coma” verscheen eerst op Metro.