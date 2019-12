Op oudejaarsnacht zullen de Responsible Young Drivers voor het eerst feestvierders naar huis brengen met een elektrische auto. Ze kunnen een beroep doen op de Gentse aanbieder van deelauto’s Partago. In totaal zullen in heel Vlaanderen 53 vrijwilligers mensen naar huis brengen in zowat 22 auto’s, waarvan drie elektrische.

Met het proefproject willen de Responsible Young Drivers in eerste instantie “een steentje bijdragen aan het ecologische”, zegt woordvoerder Liesje De Rijcke. “Elektrisch rijden is voor ons de toekomst.” Komende oudejaarsnacht zal geëvalueerd worden, waarna de organisatie zal beslissen of ze zich ook de komende jaargangen op de vloot van Partago kunnen beroepen.

Sensibiliseren

Zes bestuurders maken vandaag een proefrit in de elektrische deelauto’s, die in de regio Gent en brede omgeving worden ingezet. De jaarlijkse oudejaarsactie van de Responsible Young Drivers is in eerste instantie bedoeld om te sensibiliseren. “We willen vooral tonen dat het niet OK is om te rijden onder invloed”, zegt Liesje De Rijcke. Enkel in noodgevallen, wanneer andere opties zoals openbaar vervoer en taxi’s uitgeput zijn, zullen de vrijwilligers feestvierders depanneren.

De Nieuwjaarsactie is slechts een van de 250 acties die de vrijwilligers van Responsible Young Drivers jaarlijks doen. RYD is het hele jaar actief met sensibiliseringsacties in onder meer discotheken en scholen.

