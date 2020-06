Kate en Gerry McCann, de ouders van het in 2007 verdwenen meisje Madeleine McCann, ontkennen dat ze een brief ontvangen hebben van de Duitse politie waarin zou staan dat het gerecht weet dat Maddie dood is. Ze benadrukken tevens dat er nóg onjuiste berichten in de media verschijnen.

Twee weken geleden was er een grote doorbraak in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, de Britse peuter die dertien jaar geleden verdween uit een vakantiewoning in het Portugese Praia da Luz. De 43-jarige Duitser Christian Brückner werd aangeduid als nieuwe hoofdverdachte. De man zit momenteel in een Duitse gevangenis voor andere feiten.

Angst door onjuiste berichten

Dinsdag berichtten verschillende media dat het Duitse gerecht een brief geschreven zou hebben aan Maddie’s ouders waarin ze beweren te weten dat het meisje dood is. De ouders ontkennen echter dat ze die brief ontvangen hebben. “Sinds de recente nieuwe ontwikkelingen in de verdwijningszaak rond Madeleine zijn er verschillende onjuiste berichten in de media verschenen. Het nieuws dat we een brief ontvangen hebben van het Duitse gerecht waarin staat dat er bewijs is dat Madeleine dood is, klopt niet. Net zoals andere ongegronde verhalen in de media heeft dit voor onnodige angst gezorgd bij onze vrienden en familie, en heeft het onze levens opnieuw verstoord.”

“Zoals we eerder al verklaarden, reageren we niet op het lopend onderzoek. Dat is de taak van de autoriteiten en we zullen hen daarin helpen. Bovendien hebben we geen eigen woordvoerder en betalen we geen advocaten. Recente reacties in de media komen niet van ons, tenzij ze op onze website gedeeld werden. Als er belangrijke updates zijn die openbaar gemaakt mogen worden, dan zullen ze via officiële politiekanalen meegedeeld worden”, klinkt het op hun website.

