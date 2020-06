Britse wetenschappers hebben ontdekt dat een bestaand medicijn het risico op sterfte bij coronapatiënten met een derde kan verminderen. Dit is de eerste grote doorbraak in de zoektocht naar een middel tegen Covid-19.

Het gaat om een medicijn uit de steroïde familie, dexamethason, een bijnierschorshormoon dat ontstekingen en overgevoeligheidsreacties remt. Uit een 28-daags onderzoek aan de universiteit van Oxford is gebleken dat het medicijn een derde van de zwaar zieke coronapatiënten kan redden. Het middel bestaat al zestig jaar, is met 5,6 euro goedkoop en wereldwijd verkrijgbaar.

Goedkoop en overal beschikbaar

Hoofdonderzoeker Peter Horby spreekt van een grote doorbraak. “Dit is tot op heden het enige medicijn dat de sterfte bij coronapatiënten vermindert, en zelfs aanzienlijk vermindert. Het is een gigantische doorbraak. Het is bovendien goedkoop en is in alle apotheken ter wereld meteen verkrijgbaar. Het kan ontelbare levens redden”, vertelt hij aan BBC.

Nog geen vaccin

Wereldwijd zijn al meer dan 431.000 mensen aan het coronavirus overleden, onder wie 9.663 Belgen. Een vaccin is er nog niet, maar daar wordt volop aan gewerkt.

Het bericht Doorbraak in strijd tegen coronavirus: “Vermindert kans op sterfte aanzienlijk” verscheen eerst op Metro.