De federale politie heeft dinsdagvoormiddag een opsporingsbericht verspreid voor een man die iets te maken zou hebben met de Bende van Nijvel. De speurders hebben de foto van de man al sinds 1986 in hun bezit, maar zijn identiteit is nog steeds zoek.

Een kaki outfit, een typische bruine jaren 80-coupe en dito zonnebril, een tenger gestalte: zo ziet de man eruit waarnaar de federale politie in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel op zoek is. Wat vooral opvalt, is het gigantisch geweer dat de man in zijn handen houdt. “Een geweer met dubbele functie (pompactie/semi-automatisch) van het Italiaanse merk Franchi type Spas 12 – kaliber 12”, zo staat in het opsporingsbericht van de federale politie te lezen.

Tip sinds 1986 al bekend

Welke rol de man in de Bende van Nijvel heeft gespeeld, is niet duidelijk. Hij kan betrokken zijn geweest bij de misdaden of simpelweg meer informatie hebben. Volgens Eric van Duysse van het federaal parket kwam de foto al in 1986 in de handen van een speurder. “Volgens die persoon was de man op de foto belangrijk”, aldus van Duysse aan Het Laatste Nieuws. Maar 34 jaar na datum is de identiteit van de man met het geweer dus nog altijd niet bekend. Daarom beval de onderzoeksrechter van Charleroi nu een opsporingsbericht te verspreiden.

Herkent u deze man? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300, of vanuit het buitenland op 00 32 2 554.44.88. Getuigen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu. Volgens de politie wordt discretie verzekerd.

De brutale overvallen, diefstallen, inbraken en moorden van de Bende van Nijvel veroorzaakten destijds een schokgolf in België. Vooral de bloederige roofovervallen op enkele Delhaize-filialen in 1985 staan in ons collectief geheugen gegrift. Bij de misdaden vielen in totaal 28 doden en meer dan 40 gewonden. De federale politie voert al decennialang onderzoek naar de bendeleden, maar zonder al te veel succes. Nu de verjaringstermijn van de zaak (in 2025) dichterbij sluipt, wordt het echter steeds belangrijker om de daders bijna 25 jaar na de feiten alsnog te vatten. Zo voert de politie momenteel DNA-onderzoek uit op zo’n 1.200 stalen uit het dossier, in de hoop nieuwe sporen te vinden.

