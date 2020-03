Het gaat enerzijds om een patiënt van 73 jaar die op 4 maart was opgenomen in het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Brussel. Zijn toestand ging snel achteruit en hij overleed op de afdeling Intensieve Zorg.

De andere man was 86 jaar oud en overleed in een rusthuis in Sint-Genesius-Rode. Hij was binnen datzelfde rusthuis in quarantaine geplaatst nadat hij positief testte op het coronavirus.