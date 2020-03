De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelt de uitbraak van het coronavirus Covid-19 nu officieel als een pandemie. Dat heeft WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus verklaard.

De topman van het VN-gezondheidsagentschap wees erop dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus buiten China de voorbije weken is verdertienvoudigd, en het aantal getroffen landen verdrievoudigd. Er zijn volgens de WHO nu meer dan 118.000 gevallen in 114 landen, en 4.291 mensen zijn gestorven.

Gebrek aan actie alarmerend

Die toename is volgens de topman alarmerend, maar dat is het gebrek aan actie volgens hem ook. “We hebben landen elke dag opgeroepen om snel en ingrijpend actie te ondernemen”, aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus. “We hebben luid en duidelijk aan de alarmbel getrokken.”

Kalm blijven

Tegelijkertijd benadrukte de topman dat het gebruik van het woord ‘pandemie’ an sich niets verandert. Volgens hem kunnen alle landen samen de koers van deze wereldwijde epidemie veranderen. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten juist handelen en kalm blijven”, aldus de WHO-chef.

