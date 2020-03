Marco Borsato heeft zijn ex-vrouw Leontine met nog een andere vrouw bedrogen. Dat beweert een oude vriend van de zanger zelf. Mogelijk was de nieuwe affaire, die zich eind vorig jaar afspeelde, de druppel die de emmer deed overlopen bij Leontine.

Het was een oude kennis van Marco Borsato dat in het weekblad Privé een verrassend verhaal vertelde. Hij en zijn vrouw, wiens namen niet gekend zijn, spraken regelmatig af met de zanger en Leontine. Wat de ex-vrouw van Borsato en zijn oude connectie niet wisten, was dat ze onderling elkaar nog zagen.

“We zagen Borsato regelmatig voorbij rijden”

Het zijn de buren van Borsato’s vrienden die met het verhaal naar boven kwamen. “We zagen de Nederlandse zanger regelmatig voorbij rijden in de straat”, zegt een buurman van de nieuwe minnares van de zanger. “We zagen hem eind 2018 al meermaals per week langs rijden, ook in september 2019 reed de zanger hier voorbij.” Wat ze hij daar deed is niet geweten.

Sinds kort is de relatie tussen de minnares en de oude kennis van de zanger voorbij. “We hadden plannen om te trouwen en kinderen te maken, maar nu ik weet dat ze me heeft bedrogen met Marco zijn we uit elkaar gegaan”, aldus de oude vriend van Borsato. De minnares houdt vol dat ze enkel vrienden zijn.

Zoveelste affaire

Vorige maand kwam het nieuws nog naar boven dat Borsato Leontine had bedrogen met zijn secretaresse op skivakantie. Eerder gaf hij ook al toe een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. Dat zijn verhalen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Wat nu bekend is gemaakt tussen Borsato en de vrouw van zijn oude vriend heeft zich veel recenter afgespeeld.

