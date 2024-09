Zwanger? Vergeet de administratie niet!

Zwanger zijn is een bijzondere en spannende periode. Maar tussen alle fijne momenten zoals het inrichten van de babykamer door, moet je ook best wat administratie afhandelen. Het is misschien niet het leukste deel van de zwangerschap, maar wel heel belangrijk. Hier krijg je een overzicht van de belangrijkste administratieve taken die je in Vlaanderen moet regelen tijdens je zwangerschap.

Informeer je werkgever

Zodra je weet dat je zwanger bent, is het verstandig om dit zo snel mogelijk aan je werkgever te laten weten. Wettelijk ben je verplicht om je zwangerschap uiterlijk zeven weken voor je uitgerekende datum aan te geven. Daarvoor dien je een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum in. Dit is belangrijk voor je eigen planning en voor je recht op moederschapsverlof en eventuele andere verlofregelingen. Dit is ook een goed moment om het even te hebben over eventuele aanpassingen op je werk. Denk aan het verminderen van zware taken of aanpassing van je werktijden.

Regel de nodige uitkeringen

Tijdens je zwangerschap heb je recht op bepaalde uitkeringen en premies. Een belangrijke is je kraamgeld aanvragen. Dit is een eenmalige premie die je kunt aanvragen vanaf de zesde maand van je zwangerschap. Zorg ervoor dat je dit tijdig doet, zodat je het bedrag op tijd ontvangt.

Daarnaast is het belangrijk om je mutualiteit op de hoogte te brengen van je zwangerschap. Dit geeft je recht op terugbetalingen van medische kosten die met je zwangerschap te maken hebben. Je mutualiteit kan je ook informeren over andere voordelen waar je mogelijk recht op hebt, zoals een kraamzorgdienst of een tegemoetkoming voor prenatale kinesitherapie.

Denk aan de erkenning en geboorteaangifte

Als je niet getrouwd bent met de andere ouder van je kind, moet die het kind officieel erkennen. Dit kan al tijdens de zwangerschap bij de burgerlijke stand van de gemeente. De erkenning is belangrijk voor de wettelijke rechten en plichten van beide ouders en zorgt ervoor dat de partner juridisch erkend wordt als ouder van het kind.

Na de geboorte moet je binnen 15 dagen de geboorteaangifte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je kind geboren is. Dit is een belangrijke stap omdat je kind dan officieel geregistreerd wordt en een rijksregisternummer krijgt. Dit nummer is nodig voor allerlei administratieve zaken, zoals het aanvragen van je Groeipakket – de vroegere kinderbijslag.

Voorbereiding op de komst van je baby

Naast de bovenstaande administratieve zaken is het ook verstandig om na te denken over praktische zaken zoals kinderopvang. Vaak zijn er wachtlijsten voor crèches. Het is dus slim om dit al tijdens je zwangerschap te regelen.



Verder kun je alvast nadenken over de keuze van het ziekenhuis waar je wilt bevallen en eventueel een geboorteplan opstellen. Dit plan kun je bespreken met je gynaecoloog of vroedvrouw, zodat iedereen weet wat jouw wensen zijn tijdens de bevalling.

Foto: Shutterstock