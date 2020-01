Niets gezelliger dan thuiskomen bij je lief. Al denkt niet iedereen daar zo over: een latrelatie hebben, zit steeds meer in de lift. Kunnen samenwonenden iets van hen leren?

Living Apart Together (LAT) wordt volgens relatietherapeute Rika Ponnet de samenlevingsvorm van de toekomst. Uit onderzoek uit 2017 blijkt dat 1 op 20 Belgen ouder dan 30 in een relatie zit zonder samen te wonen. Wat kunnen samenwonendenleren van koppels in een latrelatie?

Ademruimte

Psychotherapeute en auteur van het boek ‘Happy Relationships’ Lucy Beresford vertelt in de The Guardian dat ze gelooft dat succesvolle latrelaties een evenwicht tussen onafhankelijkheid en emotionele toewijding bewaren. “Latrelaties laten toe dat mensen hun eigen ding kunnen doen”, klinkt het. “Het geeft je ademruimte en voorkomt ergernissen.”

Die ademruimte kan echter ook gevonden worden bij samenwonende koppels, door bijvoorbeeld elk eigen hobby’s te beoefenen en je eigen netwerk op te bouwen.

Zelfredzaamheid

Het koesteren van zelfredzaamheid is een vaardigheid die samenwoners kunnen leren van latrelatiekoppels. “Het is belangrijk dat we ons emotioneel ondersteund voelen door onze partner,” zegt Beresford “maar we mogen nooit verwachten dat iemand ons redt.” Het is het tegenovergestelde van afhankelijkheid en je emotioneel gewicht op je partner gooien. “Op emotioneel vlak moeten we veerkrachtig zijn”, aldus de psychotherapeute.

Niet meer dan realistisch

Volgens Beresford zijn latrelaties niet meer dan realistisch, weg van het sprookjesidee van de eeuwige liefde onder één dak. “Mensen worden steeds ouder en brengen dus steeds meer tijd samen door”, zegt ze. Praktische veranderingen zijn daarom misschien noodzakelijk om een relatie te doen blijven duren.

Niet weglopen

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn bij latrelaties. Simon Duncan, emeritus professor aan de Universiteit van Bradford en schrijver over latrelaties in het boek ‘Reinventing Couples’, waarschuwt dat de keuze om apart te wonen vaak vanuit een “negatieve voorkeur” komt – een keuze om de relatie te redden wanneer samenwonen ondragelijk is. Hij citeert daarbij een vrouw wiens “hardcore” groene levensstijl een gebrek aan washygiëne en geen centrale verwarming betekende. Ook Beresford zegt dat zo’n ontsnapping van elkaar kan betekenen dat “er niks wordt opgelost.” “Er zijn belangrijke vaardigheden waar niemand van moet weglopen – rond compromissen maken, respect en aanpassing.”

