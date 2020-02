Iedereen heeft wel al eens een vreemde ervaring gehad met Facebook. Je gaat naar een feestje, maakt daar wat praatjes en gaat weer naar huis. De volgende dag log je in op Facebook en wordt je gevraagd of je diezelfde mensen nog kent. Hoe ‘weet’ Facebook dat nou?

Hoe kan het dat je voorgestelde vrienden altijd zo onwaarschijnlijk goed lijken te kloppen? Op welke manier wéét Facebook wie je kent? We duiken in een verklaring voor het creepy algoritme.

Officiële versie

Laten we eerst kijken naar Facebook’s officiële verklaring over hoe deze functie werkt, voordat we kijken welke addertjes er onder het gras zitten.

Facebook verklaart de suggesties voor ‘mensen die je misschien kent’ met de volgende vier categorieën, die volgens de social media gigant onder andere (!) de reden kunnen zijn voor de suggestie:

1. Gemeenschappelijke vrienden

Volgens Facebook is dit de meest voorkomende reden voor suggesties, maar je hebt met duizenden mensen wel een paar gemeenschappelijke vrienden. Niet iedereen komt zomaar in je suggested friends te staan.

2. Lid van dezelfde groep of getagd in dezelfde foto

Men denkt ook dat niet alleen Facebook-groepen, maar ook evenementen hieronder vallen.

3. Gemeenschappelijk ‘netwerk’

Als voorbeelden noemt Facebook bijvoorbeeld school, universiteit of werkgever. Dit zou technisch gezien alleen moeten werken als je de school, universiteit of werkgever invult op Facebook.

4. Geüploade contacten

Dit zijn dus mensen wiens telefoonnummer of e-mailadres je al hebt.

Let wel: Facebook zei bij de bovenstaande lijst dat dit “onder andere” de redenen zijn dat iemand wordt weergegeven. Er wordt nogal mysterieus gedaan over welke andere methoden er worden gebruikt. Luistert Facebook ons af?

Gebruikt Facebook locatiegegevens?

De officiële lijst verklaart sowieso het grootste aantal suggesties, maar sluitend is het niet. Want hé, hoe zit het met die persoon waar ik buiten een kwartiertje mee praatte, maar slechts twee gemeenschappelijke vrienden mee heb en voor de rest niets overeenkomstig mee heb?

Je zou durven vermoeden dat Facebook heeft gespot dat onze telefoons een kwartier vlak naast elkaar hebben gestaan, en misschien zelfs heeft gehoord dat we een gezellig gesprek hadden. Kan dat?

Als je het aan Facebook vraagt krijg je een ‘nee’. Ooit, in 2016, liet Facebook meer los over hun algoritme: destijds zeiden ze dat locatiegegevens invloed hebben op welke potentiële vrienden er voorgesteld werden.

Mensen waren hier niet van gediend. Op die manier werden enkele ongewenste personen aan mensen voorgesteld: denk aan anonieme bronnen bij journalisten, of in sommige gevallen sekswerkers bij hun klanten.

Enkele dagen later claimde Facebook dat het statement een foutje was: natúúrlijk zouden ze je locatiegegevens niet gebruiken voor dit soort dingen. Of dat de waarheid, blijft een open vraag.

Conclusie

Facebook weet veel over je, veel meer dan je waarschijnlijk vermoedt. . Zo weten Mark Zuckerberg en co waar je zoal uithangt, dankzij locatie-informatie op je smartphone, welke wifi-netwerken je gebruikt, welke profielen je vaak bezoekt en wie dat van jou bezoeken, enzovoort.

Het is goed mogelijk dat al deze informatie deel uitmaakt van het algoritme voor vriendensuggesties en andere algoritmes. Gezichtsherkenningstechnologie wordt volgens Facebook níet hiervoor gebruikt.

Het bericht Zo werken vriendschapssuggesties op Facebook verscheen eerst op Metro.