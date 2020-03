Door de coronacrisis zijn veel mensen op zoek naar een mondmasker. Er dreigt zelfs een tekort in ziekenhuizen en bij apothekers. Om daar iets aan te doen, heeft een Limburgse uroloog een stappenplan online gezet om zelf een mondmasker te maken. Meer dan wat spulletjes die in huis hebt liggen en een halfuurtje tijd zijn daar niet voor nodig.

Jan Vanderkerken is uroloog in Sint-Truiden en heeft een site gelanceerd waarop mensen een stappenplan vinden om zelf een mondmasker te maken. Daarmee wil hij ervoor zorgen dat mensen met een gerust gemoed naar de winkel of apotheek kunnen gaan en zoveel mogelijk medische mondmaskers te vrijwaren voor mensen in de zorg.

Volgens Vanderkerken heb je maar een halfuur nodig om je eerste masker te maken. Daarna gaat het veel vlotter. De uroloog gebruikte vier spullen: een stuk katoen (van een T-shirt of oude kussensloop), naald en draad of een naaimachine, elektriciteitsdraad in koper met isolatie rond en twee keer 75 centimeter lint. Dit is hoe hij te werk is gegaan.

Knip twee stukken volgens het patroon van een mondmasker en boord de randen af

Vanderkerken heeft een patroon van een mondmasker online gezet. Dat vind je hier en kan je op je stof leggen. “Daarvoor moet je de stof 3-5 mm van de rand doorlopend naaien. Je naait dan nog niks aan elkaar, met een naaimachine ga je er snel doorheen. Ik doe een gewone steek van 3 mm lengte en geen ‘zigzag’. Je kan dat ook met een naald en draad zonder naaimachine doen maar dat duurt wat langer.”

2. Naai het midden aan elkaar

“Je duwt de buitenkanten tegen elkaar en legt ze onder de naaimachine. Als je met naald en draad werkt idem: je legt de knoopjes aan de binnenkant. Ik bedoel daarmee de kant van je gezicht. Bij bedrukte stof let je er dus op dat de prints tegen elkaar liggen. Anders zit je print aan de binnenkant. Als het middelste stuk aaneengenaaid is, plooi je de twee randen open en dan zie je vanzelf de vorm goed komen.”

3. Aan je neus

“Neem een oud stuk elektrische koperdraad. Je hebt maar 10-12 centimeter nodig. Gevlochten koperdraadjes zijn wellicht te soepel. Als je de keuze hebt, kan je best ‘volle kern’ koperdraad nemen. Laat de isolatie er rond zitten. Anders zal het metaal door de stof gaan en in je neus prikken. De plastic isolatie is zachter. Knip aan de uiteindes het koper zo diep mogelijk weg met het tipje van je tang. Desnoods neem je een (nagel)vijl om de scherpe randen af te vijlen. Plooi de draad in een lichte V. Neem ‘de maat’ van je neus. Plooi nu de stof van de bovenrand rond het metaal en naai dit stuk onder dat stukje stof. Dit is een prutswerk, verlies je geduld niet.”

4. Bevestig linten of rekkers aan de zijkanten

De linten heb ik langszij doorgetrokken door ‘tunnels’. Die maak je door de zijkant 1 centimeter om te plooien en vast te naaien. Het lint erdoorheen steken is niet zo eenvoudig. Je kan het vastkleven aan een satéstok of met een haaknaald. De linten moet je dus niet over je neus en kin, maar aan de zijkanten bevestigen. Ze moeten twee keer 75 centimeter lang zijn. Ik denk dat je best per dag twee maskers gebruikt. Je kan ze wassen met je gewone was, best zo warm mogelijk.

TV Limburg heeft van het stappenplan ook een video gemaakt. Die vind je hier. Veel succes!

