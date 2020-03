Het nieuwe coronavirus heeft de modesector in zijn grip. Metro sprak met modeblogster Cassidy Zachary van The Art of Dress over apocalyptische mode, de duurzame beweging en design mondmaskers.

Op de catwalks van Fall/Winter 2020 pakten modehuizen als Balenciaga en Marine Serre (en Gareth Pugh en Margiela al tijdens vorige seizoenen) uit met de huidige gezondheidscrisis. Modellen met mondmaskers moesten een nieuwe, apocalyptische realiteit voorstellen. Wat willen ontwerpers hiermee bereiken?

“Dat Demna Gvasalia, Marine Serre en andere ontwerpers de catwalk gebruiken om kritiek te geven op hedendaagse wereldproblemen, waaronder klimaatverandering en de gezondheidscrisis, is niet verrassend. Mode leeft niet in een vacuüm. De sector is constant in interactie met en reageert op de wereld eromheen. Maar er is een enorm verschil tussen wat we oppervlakkig of symbolisch activisme zouden kunnen noemen (duister geklede modellen die door een overstroomde, apocalyptische set lopen) en actiegericht activisme. Zo is de helft van de herfstcollectie van Marine Serre gemaakt van upcycled materialen. Om deze catwalkcollecties iets te laten betekenen, moeten ontwerpers en bedrijven over de hele lijn hun oppervlakkige kritiek vertalen in concrete, transparante, duurzame en ethische acties. Er zijn veel ontwerpers zoals Stella McCartney die het voortouw nemen, maar we zijn er nog niet. Ik heb er vertrouwen in dat de mode-industrie steeds bewuster zal worden.”

Is het niet ironisch dat mode opkomt voor de planeet, terwijl kledij heel vervuilend is?

“Klopt. Het feit dat net de mode-industrie, een van de grootste vervuilers ter wereld, commentaar levert op klimaatverandering is ironisch. De sector, zoals die momenteel actief is, staat haaks op de bescherming van het milieu. Overconsumptie wordt gestimuleerd en heeft geresulteerd in een wegwerpcultuur die een hoge tol eisen op menselijk- en milieuvlak. Zo zijn kleding en textiel de belangrijkste bron van microplastics in de oceanen. Ik las onlangs een onderzoek waarin werd verteld dat de gemiddelde mens het equivalent van één creditcard per week in microplastics opeet! Het goede nieuws is dat er verandering aankomt. We zitten momenteel midden in een moderevolutie, een wereldwijde beweging die het productieproces en de overconsumptie helemaal willen omgooien. Deze beweging wordt getrokken door hardwerkende mode-activisten zoals Céline Semaan van The Slow Factory en organisaties zoals Fashion Revolution die eisen dat de mode-industrie haar verantwoordelijkheid opeist voor de milieuvervuiling.”

Tijdens de Fashion Weeks kon ik het aantal modellen en influencers die op straat of zelfs front row een customized mondmasker droegen niet bijhouden. De vraag online stijgt enorm. Vind je dit een onverantwoorde manier om de gezondheidscrisis aan te pakken?

“Aangezien de Wereldgezondheidsorganisatie herhaaldelijk heeft gevraagd te stoppen met mondmaskers te kopen en die te reserveren voor medisch personeel, is mijn antwoord ja. Dat gezegd zijnde, mode zal hoe dan ook blijven bestaan. Het is een aangeboren menselijke impuls om ons lichaam te willen versieren. Gepersonaliseerde mondmaskers zijn een verlengstuk van een eigen identiteit, die onlosmakelijk verbonden is met wat je draagt. Een modieus geklede vrouw vraagt om een modieus gekleed gezichtsmasker.”

