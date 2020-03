De kans dat ook wij op een bepaald moment in aanraking komen met het bevreesde coronavirus is behoorlijk groot. Wanneer dit gebeurt, dan zullen de grenstroepen van je lichaam – je witte bloedlichaampjes – proberen de indringer te verjagen. Hier 3 tips om je immuunsysteem op punt te houden.

1. Slaap voldoende

Juist wanneer je slaapt, wordt je immuunsysteem geactiveerd. Het verschilt per leeftijd hoeveel uren slaap je per nacht nodig hebt. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben in principe 10 tot 12 uur slaap nodig. Op de middelbare school is dat 9 tot 11 uur. Pas na je 25ste wordt dat 7 tot 8 uur, maar dat is afhankelijk van je levensstijl en wat voor type mens je bent.’

2. Drink genoeg

Drink twee liter water per dag. Naast een goede hydratatie, zorgt regelmatig drinken er ook voor dat bacteriën in je mond zich niet in de longen kunnen nestelen, maar dat ze worden weggespoeld naar je maag, waar het zuur ze vernietigt.

3. Eet gezond

Je weet wel wat gezond is. Chips niet, sla wel. Voedsel uit de fabriek niet, zelf bereid uit verse producten wel. Er is een aantal voedingsmiddelen waaraan extra krachten worden toegeschreven bij het versterken van je immuunsysteem. Of dat terecht is staat niet vast.

