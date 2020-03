We kunnen er niet meer omheen: het coronavirus heeft ook in België voet aan wal gezet. Dat betekent dat we met z’n allen extra aandachtig moeten zijn, zo vaak mogelijk onze handen moeten wassen en moeten hoesten en niezen in onze elleboog. Maar ook in het huishouden is het belangrijk om op dit moment extra grondig te werk te gaan.

Het heeft weinig zin om je handen iedere vijf minuten te wassen als je thuis voortdurend in contact komt met vuile oppervlaktes die misschien wél besmet zijn met het virus. Er is dus geen beter moment om met de lenteschoonmaak te beginnen dan nu. Daarbij moet je wel een aantal puntjes in gedachten houden.

Eerst schoonmaken…

De eerste stap is om vuile oppervlaktes schoon te maken. Zo haal je het grootste deel van de bacteriën en virussen weg. Je kan om het even welk schoonmaakmiddel gebruiken bij deze stap. Let er op dat je ofwel wegwerpdoekjes gebruikt of dat je herbruikbare doekjes nadien warm genoeg wast om alle ziektekiemen te verwijderen. Was schoonmaakdoekjes en sponzen minimaal op 60°C en liefst nog warmer.

… dan ontsmetten

Schoonmaken en ontsmetten zijn twee verschillende dingen. Om een oppervlak te ontsmetten heb je een speciaal ontsmettingsmiddel nodig, bijvoorbeeld Dettol. Het is bij deze stap ook belangrijk om voldoende product te gebruiken. Lees dus aandachtig de gebruiksaanwijzing van het ontsmettingsmiddel dat je gebruikt en zorg dat je het oppervlak ook echt nat maakt. Alleen op die manier worden alle ziektekiemen gedood.

Dagelijks rondje

Helaas is het niet voldoende om je huis een keer per week een poetsbeurt te geven om de kans op besmetting tegen te gaan. Probeer er daarom een gewoonte van te maken om dagelijks een rondje te doen en de meest gebruikte plaatsen in je huis schoon te maken en te ontsmetten. Denk bijvoorbeeld aan de tafel en het aanrecht, maar vergeet ook niet om lichtschakelaars en klinken een beurt te geven.

