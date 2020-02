We kunnen ons tegenwoordig geen wereld zonder jeans meer inbeelden. Of het nu gaat om de klassieke jeansbroek, een denim vest of een jurk: jeans is alomtegenwoordig. Maar helaas is de stof verre van de meest milieuvriendelijke. Dat betekent niet dat je jeans plots moet afzweren, maar er zijn een aantal duurzame factoren die je in acht kan nemen.

Nieuw is niet altijd beter

Toegegeven, een jeansbroek kopen is een heel karwei. Ze moet nu eenmaal perfect zitten en laat dat nu een moeilijke opgave zijn. Je gaat van winkel naar winkel, past tientallen broeken en uiteindelijk vind je – met wat geluk – het perfecte exemplaar. Maar heb je er weleens aan gedacht om vintage jeans te kopen? Op die manier moet er geen kleding geproduceerd worden waardoor je je ecologische voetafdruk verkleint en bovendien heb je een uniek exemplaar. Vind je niet meteen wat je zoekt, dan kan je ook overwegen om een jeans te huren. Bij het Nederlandse label MUD Jeans kan dat voor 7,5 euro per maand. Na een jaar kan je ervoor kiezen om het bij die jeans te houden of om een ander paar te kiezen. Je oude jeans worden vervolgens verkocht als tweedehands exemplaar of gerecycleerd.

Materiaal is cruciaal

In de begindagen van de jeans bestond de stof uitsluitend uit katoen. Zo’n broek kan in het begin erg stijf aanvoelen en tegenwoordig worden er dan ook vaak synthetische vezels toegevoegd zodat de jeans rekbaarder is. Dat mag dan comfortabeler zijn, maar voor het milieu betekent dat weinig goeds. Tijdens het wassen komen er namelijk microplastics in het water terecht en bovendien is een stretchy jeans veel moeilijker recycleerbaar. Let er daarom op het etiket en kies voor een jeans van puur katoen – die zit niet meteen even goed, maar vormt zich na verloop van tijd helemaal naar je lichaam en gaat veel langer mee. Kies liefst ook voor een rauwe jeans die niet gebleekt is. Tijdens het productieproces worden er bij deze variant veel minder water en chemicaliën gebruikt.

Onderhouden in plaats van kopen

Wil je dat je broek langer meegaat? Probeer hem dan zo weinig mogelijk te wassen. Zit er toch een vlek in, kies dan voor een koud wasprogramma. Beter voor het milieu en voor de levensduur van je jeans. Gooi je broek ook niet meteen de vuilnisbak in als er een gaatje of andere beschadiging ontstaat. Vaak is het makkelijk te herstellen – door jou of de kleermaker – en bovendien zullen het milieu en je portemonnee je dankbaar zijn.

