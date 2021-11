Waarom slaapkamerspeeltjes er tegenwoordig zo gewoontjes uitzien

Wandelde je begin dit millennium een erotische winkel binnen, dan was de kans groot dat je er pluizige handboeien en felle neonkleuren aantrof. Vaak werden ze goed verstopt achter glinsterende gordijnen. De erotische winkel had nog iets pornoachtig en was er vooral voor de mensen met de wildste fantasieën. Wie het assortiment vandaag onder de loep neemt, merkt dat het danig is veranderd. Het lijkt wel om compleet andere speeltjes voor een compleet andere doelgroep te gaan.

De hedendaagse seksspeeltjes zijn vooral een stuk bescheidener geworden en maken gebruik van neutrale kleuren en designs. Dat merk je bijvoorbeeld als je de vibrator Satisfyer Pro 2 Next Generation van naderbij bekijkt. Deze vibrator heeft een neutraal design en een kleur die perfect aansluit bij de roségouden keukenkranentrend. De seksspeeltjes van vandaag de dag lijken helemaal op de hype van het Scandinavische keukengerei te zijn gesprongen en dat is geen toeval.

Seksspeeltjes zijn niet kinky, maar heel gewoon

Fabrikanten willen vooral af van het imago dat seksspeeltjes er alleen zijn voor mensen met wilde fantasieën. Ze willen meegeven dat deze fantasieën heel normaal zijn en dat het geen zonde is om een of meerdere speeltjes in huis te hebben. Om het bescheidener te maken, worden ze ook steeds minder vaak seksspeeltjes genoemd. Door de bank genomen worden ze als een intiem wellnessproduct geprofileerd, een product dat eigenlijk niet veel verschilt van massageolie of andere wellnessproducten. Bij Willie, een van de eerste webwinkels voor seksartikelen in de Benelux, doet men net hetzelfde en krijgen producten namen mee als My Magic Vibes en Lovebird.

Oude bokken hebben stijve horens en dus halen marketeers alles uit de kast om de speeltjes een ander imago te bezorgen. De tijd dat kinky catalogussen in neutrale verpakkingen aan de happy few werden toegezonden, behoort echt al even tot het verleden. Het wordt nog gedaan, maar sommige verkopers zijn er net omwille van de remarketinginspanningen volledig van afgestapt. In de plaats daarvan ontwikkelen producenten Instagramwaardige producten als vibrators met een smiley en gaan ze de samenwerking aan met bekende influencers. Als iemand het volk kan leren dat seksspeeltjes doodnormaal zijn, zijn zij het wel.

Andere blik op vrouwelijke seksualiteit

Ook bij Adult PR gaven ze eerder al aan dat de speeltjes tegenwoordig volledig anders worden gemarket. In het verleden wilden fabrikanten vooral de grootste en de opvallendste speeltjes hebben. In de praktijk trokken ze daarmee enkel mensen met allerlei fetisjen aan en bleef de omzet beperkt. Vroeger wilden fabrikanten vooral opvallen, tegenwoordig willen ze de nieuwe mens aandoen. Door op de gemiddelde consument te focussen en het allemaal wat alledaagser te doen ogen, is er heel wat meer groeimarge.

Dat seksspeeltjes alledaagser zijn geworden, heeft ook te maken met hoe er vandaag de dag naar de vrouwelijke seksualiteit wordt gekeken. Voorheen was vrouwelijk genot een taboe, zowel in de media als in de verhouding tussen man en vrouw. Seks was eigenlijk vooral iets voor de mannen, of zo voelde het toch aan. Tegenwoordig wordt seksualiteit gezien als iets dat bijdraagt aan het welzijn en als een vorm van ontspanning waar zowel mannen als vrouwen van kunnen genieten. Er wordt wat meer aan de postzegel gelikt en vrouwen mogen al eens de betere rechterhandgymnastiek beoefenen. Daar spelen marketeers op in door hun speeltjes steeds vaker te verpakken als een gezondheids- en wellnessproduct dat zo naast de tandpasta en de droogshampoo in de rekken zou kunnen staan.

Generatie Z, Instagramwaardige designs en achterblijvende mannen

Voor fabrikanten van seksspeeltjes zijn het gouden tijden. Ze hebben bovendien het voordeel dat generatie Z hen gunstig is gezind. De vroegere neonroze speeltjes waren bijvoorbeeld heel populair bij de toenmalige jongeren. De jongeren hadden iets nodig om zich af te zetten tegen de heersende visie op seksualiteit, maar hierdoor hadden de speeltjes een afschrikwekkend effect bij de oudere genieters. Nu zetten fabrikanten in op schattige speeltjes die enerzijds goed scoren op Instagram en die anderzijds toch voldoende neutraal en absoluut niet infantiel zijn. Generatie Z heeft een positieve houding gekregen ten opzichte van het lichaam en seks en heeft geen probleem met genderneutrale designs. Het wil geen speeltjes die opvallen en die schreeuwerig de aandacht trekken. En zo denken ook andere generaties erover.

Toch is er ook iets opvallends aan de hand: de mannenspeeltjes volgen niet. Hoewel we de piemel- en taartgrappen van American Pie wat ontgroeid zijn, is de rebrandingtendens hier minder duidelijk zichtbaar. Vrouwenspeeltjes worden steeds alledaagser, maar aan penispompen, cockringen en anaalvibrators kleeft toch nog steeds een taboegehalte. Op Instagram zal je minder snel een influencer aantreffen die het heeft over sausjes maken dan over poesjes voederen. De kans dat je dergelijke herenspeeltjes de komende jaren naast de tandpasta in de supermarkt aantreft, is dan ook een stuk kleiner.

