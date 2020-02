Heb je nog geen plannen voor het laatste weekend van de krokusvakantie? Geen zorgen, met deze culturele tips zal je je niet vervelen.

(B)its of Dance

Nog t.e.m. 28/2

Tijdens (B)its of Dance bundelen het cultuurcentrum van Brugge, het Concertgebouw en KAAP de krachten om de stad te overspoelen met verrassende dansmomenten, vernieuwende choreografieën en ontmoetingen met dansers en artiesten. Vanavond kan je op het festival onder andere nog terecht voor FLÖKT, een dansperformance waarbij het publiek samen met de drie dansers onder een witte zijden koepel zit: een omgeving die zelf ook beweegt en zo je manier van kijken beïnvloedt.

bitsofdance.be

Afropolitan

28/2 – 1/3

De vierde editie van Afropolitan in BOZAR draait rond heroes and heroines: het festival nodigt artiesten en publiek uit om hun helden in het zonnetje te zetten. Onder andere op het programma: een exclusief concert van de legendarische Congolese groep Zaiko Langa Langa Langa, een pop-up markt vol Afrikaanse mode, een filmprogramma met muziekdocumentaires, en een balletopera met urban en Afrikaanse invloeden. Verder zijn er nog debatten, modeshows, ontmoetingen met artiesten en creatieve workshops voor kinderen.

bozar.be

Omar Souleyman

28/2

Omar Souleyman is een fenomeen. Hij begon zijn carrière als MC op trouwfeesten in Syrië, vandaag reist hij de wereld rond met zijn mix tussen Arabische en westerse dance. De zanger stapt het podium op in zijn intussen iconische djellaba, geblokte hoofddoek en zonnebril, om de meest bezwerende geluiden uit de synthesizers te laten knallen. Vanavond treedt Souleyman op in de Vooruit in Gent, op zaterdagavond in Het Depot in Leuven – en wie hem al eerder aan het werk zag kan het beamen: overal waar Omar Souleyman komt is het feest.

vooruit.be

For those about to rock, I salute you

28/2

Geven wereldsterren echt om hun fans? Wat gebeurt er echt in de backstage van een festival? Waarom gaan sommige bands lang mee, en andere niet? Stijn Van de Voorde, die na twintig jaar bij Studio Brussel wel een en ander bijgeleerd heeft over muziek, doet het allemaal uit de doeken in zijn nieuwste show, For those about to rock: I salute you. Het wordt een voorstelling vol straffe muziek, exclusieve beelden en verhalen over grote en kleine artiesten. Van de Voorde toert met zijn show door Vlaanderen, en houdt vanavond halt in Menen.

ccdesteiger.be

Antwerpen lacht

28/2

Arenberg traint vanavond (en iedere maand op een vrijdagavond) je buikspieren met niet minder dan acht aanstormende en gevestigde comedytalenten. Ze komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen op hun gewillig testpubliek: de ideale kans om een primeur mee te maken. Vanavond staan onder andere Nesim el Ahmadi, Oscar Arnold en Wietske Dijkstra op het podium, en de ceremoniemeester van dienst is Tom Montfrooy.

arenberg.be

