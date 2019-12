Heb je nog geen plannen voor de kerstvakantie? Met deze tips zal je je niet vervelen!

Clash

20/12-21/12

In ‘Clash’ werpen Joost Vandecasteele en Joris Van Den Brande zich in de strijd tussen hoofd en lijf. Wij zijn ons brein, wordt vaak gezegd, maar intussen vallen de slachtoffers van psychische problemen bij bosjes. Wat zegt dat over ons brein, en over ons? Vandecasteele en Van Den Brande dalen af naar de diepste kronkels van hun hoofd, op zoek naar controle. De voorstelling gaat dit weekend in première in BRONKS in Brussel, en op zaterdag kan je achteraf nog een fuif voor het goede doel meepikken, met LeFtO en Alfred Anders achter de draaitafel. Vanaf februari gaat ‘Clash’ op tour in Vlaanderen.

bronks.be

Spekken

21/12-03/1

Tijdens de kerstvakantie kan je met je koters in Theater Tinnenpot in Gent terecht voor een indrukwekkend programma aan familievoorstellingen. De allerkleinsten kunnen tijdens ‘Spekken’ genieten van een opera met poppen, meebouwen met twee timmermannen of een muzikale reis maken naar opa’s zolder. Iets grotere koters gaan op expeditie in het Industriemuseum, zingen en spelen mee met oude kinderliedjes of proeven alvast eens van stand-up comedy.

spekken.be

(Un)holy Lights

nog t.e.m. 5/1

Leuven viert de winter met allerlei feestelijkheden. Dit weekend krijg je nog een laatste kans om over de kerstmarkt te struinen, maar gelukkig valt er nog heel wat te beleven tijdens Wintertijd. Het nieuwe lichtparcours ‘(Un)holy Lights’ leid je langs drie kerken en kapellen waar de rust en stilte versterkt worden door kunstzinnige lichtinstallaties. En ten slotte kan je deze zondag nog rondjes lopen voor het goede doel, tijdens de Warmathon in Leuven.

leuven.be

Mechelen in vuur en vlam

21/12

Zaterdag licht heel Mechelen op met een indrukwekkende reeks vuuranimaties en -voorstellingen. Op het programma: de vurige landschappen van de Vuurmeesters rond de Sint-Romboutstoren,

een van de beste vuurspuwers ter wereld, een act met een stoof, wensenstof, vuurtheater in Barokstijl en een beiaardconcert in de lucht. Duik ook zeker even de Sint-Romboutskathedraal in voor de indrukwekkende lichtinstallatie ‘Museum of the Moon’, waaronder voor de gelegenheid spannende verhalen over Mechelen worden verteld.

mechelenhoudtjewarm.be

Textiel in verzet

nog t.e.m. 16/2

In het Kortrijkse museum Texture, het museum over leie en vlas, focust een tijdelijke tentoonstelling op textiel in tijden van oorlog en crisis. De indrukwekkende foto’s van Mashid Mohadjerin en de ontroerende verhalen van Samira Bendadi komen in de expo samen met kleding en textiel. Maak kennis met het leven van Belgische immigranten of kijk achter de schermen van textielateliers opgericht door vrouwen in Palestijnse of Libanese vluchtelingenkampen, en ontdek welke boodschappen en verhalen schuil kunnen gaan achter een stuk stof.

texturekortrijk.be

