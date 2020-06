Heb je de culturele activiteiten ook zo gemist? De musea hebben inmiddels hun deuren weer geopend, maar naar een theatervoorstelling of een concert gaan, zit er nog niet in. Daarom stellen cultuurhuizen dit weekend ook online alternatieven voor.

10 stadsdichters in de spotlight

19/6

In 2003 was Antwerpen de eerste stad in Vlaanderen die een stadsdichter aanstelde. Intussen is Seckou Ouologuem als tiende stadsdichter aan de slag: samen schreven de dichters al meer dan 100 gedichten over wat hen trof in de stad. Om dat te vieren zet Arenberg vanavond alle dichters op een rij op hun virtuele podium SPOTLIGHT om hun stad Antwerpen te bezingen, hun ‘moeilijk lief’. Een uniek overzicht over het stadsdichterschap, van het Boekentorengedicht van Tom Lanoye tot het meerstemmige ‘Krachtveld’ van Seckou, met tussendoor een streepje muziek van Mauro. Je kan de show gratis online volgen.

arenberg.be

De Brusselse galerijen

20/6 – 21/6

Niet alleen de musea hebben hun deuren weer open gezwaaid: ook de galerijen verwelkomen je met open armen. En al helemaal in Brussel, waar meer dan 40 galerijen dit weekend een opendeurweekend houden. De toegang is het hele weekend gratis en op heel wat plekken kan je een tijdslot reserveren om drukte te vermijden. Het ideale weekend om een mooie stadswandeling door Brussel te maken, en onderweg nationale en internationale kunst te ontdekken.

brusselsgalleryweekend.com

Boek Lokal

21/6

Zondag is er in Leuven het literaire programma Boek Lokal: voor een keer niet in de Schouwburg van de stad, wel op je eigen scherm – en bovendien helemaal gratis. Om 12u15 nodigt de Nederlandse auteur Paulien Cornelisse je uit in haar Boekenkamer, waarin ze je alles vertelt over haar favoriete boeken en haar eigen werk. Even later gaat de Vlaamse schrijver Dominique Biebau (foto) in gesprek met Katrien Elen over zijn jongste roman, Russisch voor beginners.

30cc.be

Heeren, vertrekt!

nog t.e.m. 5/4

Koersfanaten blijven nog even op hun honger zitten, maar in afwachting van het beloofde wielernajaar kunnen ze hun hart ophalen in de Gentse Sint-Pietersabdij. Daar blikt de inlevingstentoonstelling ‘Heeren, vertrekt!’ terug op de Belgische wielergeschiedenis. Bekende en minder bekende mensen uit de wielerwereld (van oud-wielrenner Roger Decock tot de moeder Mathieu Van der Poel) vertellen hun verhalen en laten je proeven van de verbetenheid, de angst, de teleurstelling en de overwinningsroes van een leven in de koers. Met een museumpas bezoek je de expo bovendien helemaal gratis.

historischehuizen.stad.gent

Klara on Tour

21/6

Aan het begin van een zomer zonder festivals zorgt Klara toch voor een muzikaal feest met Klara on Tour. De doortocht van de radiozender passeert zondag langs zes bijzondere concertzalen in Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge, telkens voor een concert van een half uur. Het repertoire gaat van oude muziek over opera en jazz tot hedendaagse muziek, en op de affiche prijken alleen Belgische artiesten. Je kan de concerten de hele dag live volgen op de radio, of online bekijken via de website van Klara.

klara.be

Het bericht Vijf activiteiten voor een cultureel weekend verscheen eerst op Metro.