Duurzaamheid en snijbloemen gaan helaas maar al te vaak niet samen. De bloemen- en plantenindustrie kan nog heel wat leren op dat vlak. Wil je een ecologisch verantwoord boeket kopen, dan vergt dat heel wat opzoekwerk. Tot nu, want bloemenbezorgbedrijf Bloomon heeft zonet namelijk een biologisch boeket gelanceerd.

Bloomon is al lang geen onbekende meer voor bloemenliefhebbers. Via de website kan je makkelijk een abonnement afsluiten, zodat je om de zoveel weken een verse bos bloemen thuis geleverd krijgt. Ideaal als je zelf niet zo’n krak bent in bloemenstyling of geen tijd hebt om naar de winkel te gaan.

Bio-bos

Bloomon verkoopt echter niet alleen abonnementsformules, ook voor een eenmalige bestelling ben je bij hen aan het juiste adres. Wil je iemand een brievenbuscadeautje geven, dan is hun ‘flowergram’ bestaande uit droogbloemen en een houten standaard bijvoorbeeld ideaal. Maar vanaf nu kan je nog wat anders leuks bestellen via de website: een volledig biologische bos bloemen. De bloemen zijn afkomstig van Nederlandse kwekers en worden op natuurlijke wijze in volle grond geteeld. De eerste editie staat alvast bol van de prachtige veldbloemen en moet absoluut niet onderdoen voor een niet-biologische bos. Ook het verpakkingsmateriaal en de bijgeleverde voeding zijn trouwens ecologisch. Voor de bio-bos betaal je 29,95 euro en de oplage is beperkt, dus snel zijn is de boodschap!

