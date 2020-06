Als je ooit bij valavond op een barbecue bent geweest, is het je waarschijnlijk wel opgevallen dat minstens een gast begint te klagen over muggen, als je zelf die persoon niet bent tenminste. Anderen lijken er dan weer helemaal geen last van te hebben. Hoe komt dat toch?

Bloedgroep O

Volgens een studie in de Journal of Medical Entomology zijn er verschillende factoren die van jou een perfect muggenlokaas maken. Muggen zouden bijna twee keer zo vaak landen op mensen met bloedgroep O dan op die met bloedgroep A. Dit komt door de stoffen die we afscheiden, zoals zweet.

Zwanger of overgewicht

“Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de potentiële voorkeur van muggen voor bepaalde bloedgroepen”, aldus Jonathan F. Day, hoogleraar entomologie aan de Universiteit van Florida. “Maar muggen komen ook af op bepaalde signalen die we uitsturen, waardoor ze weten dat ze naar een bloedbron gaan. Hoe meer CO2 je uitstoot, bijvoorbeeld mensen met een snelle stofwisseling, hoe aantrekkelijker je bent voor deze beestjes.” Zwangere vrouwen en mensen met overgewicht hebben bijvoorbeeld een snellere stofwisseling en zullen dus meer muggen aantrekken.

Sporters

Ook sporters lopen gevaar, want ook zij stoten meer CO2 uit via zweet. Daarnaast produceren ze melkzuur – de stof die ervoor zorgt dat onze spieren verkrampen tijdens het sporten -, een echte lekkernij voor muggen.

Donkere kledij

Muggen hebben een uitstekend zicht, maar vliegen dicht bij de grond om uit de wind te blijven. Als je donkere kledij draagt, vorm je een groter contrast met de horizon, waardoor muggen je sneller opmerken. Mensen met lichtere kledij zouden dus minder last hebben van muggenbeten.

Hogere lichaamstemperatuur

Ook lichaamstemperatuur is een heel belangrijke subtiele aanwijzing. Sommige mensen hebben nu eenmaal een iets hogere temperatuur van nature. Wanneer de muggen in de buurt van mensen komen, zoeken ze een slachtoffer waarbij het bloed dicht onder de huid zit. Dat maakt van iemand met een hogere lichaamstemperatuur een gemakkelijk doelwit.

Alcohol

Daarnaast speelt je levensstijl een rol, aldus Melissa Piliang, dermatoloog bij Cleveland Clinic. Mensen die graag een glaasje drinken, zijn zo een muggenmagneet. Zo toonde een studie aan dat zelfs mensen die slechts één blikje bier dronken meer risico liepen muggen aan te trekken dan degenen die dat niet deden. En natuurlijk is buiten drinken een populaire zomeractiviteit.

