Vijf activiteiten die je kan doen bij warm weer

Het warme weer is volop aan de gang en de zon draait overuren. Maar wat kan je zoal doen tijdens zonnig weer? Hier vind je vijf toffe activiteiten waarmee je de hitte kan doorkomen.

Organiseer een BBQ

Niets is fijner dan bij warm weer een barbecue te organiseren. Nodig wat vrienden uit, voorzie wat lekkere vleesjes en koele drankjes en de BBQ kan beginnen! Let wel op dat je bij zonnig weer het vlees niet te lang in het zon laat liggen want daar kan je heel ziek van worden. Haal daarom het vlees pas uit de koelkast als je het effectief gaat klaarmaken.

Ga zwemmen

Een verfrissende plons in een zwembad kan met heet weer enorm deugd doen. Heb je zelf geen zwembad bij je thuis? Zoek of er je de buurt een openluchtzwembad ligt of nodig jezelf uit bij een vriend of vriendin die wel een zwembad heeft. En anders kan je nog altijd een emmer vullen met koud water om jezelf wat te verfrissen.

Bezoek een museum

Een bezoek aan een museum is misschien niet meteen iets waar je direct zou opkomen. Maar musea zijn vaak uitgerust met airco dus het is er super koel. Zo kan je tegelijk even ontsnappen aan de warmte en snuif je wat cultuur op. Kijk of er een tentoonstelling in je buurt loopt en boek je tickets.

Maak zelf ijs

Je kan altijd een ijsje gaan halen bij je lokale ijssalon, maar het is nog net iets leuker om zélf ijs te maken. Dat kan je doen met een ijsmachine, maar dat is geen vereiste.

Wat heb je er voor nodig?

Sinaasappel- of vruchtensap

-Vormpjes, bijvoorbeeld een uitgewassen yoghurtpotje

– Een houten stokje

-Tape

Hoe maak je het?

-Giet het sap in het vormpje

-Laat het houten stokje in de drank zakken

-Plak er een stukje tape rond zodat het stokje niet meer kan bewegen

-Zet alle gevulde vormpjes in de diepvries en laat ze daarin zitten tot ze helemaal bevroren zijn. Controleer af en toe eens.

Smakelijk!

Ga picknicken

Picknicken is ook een aanrader wanneer het mooi weer is. Nodig een paar vrienden uit, spreek af wie wat meeneemt, zoek een leuk plekje uit in de schaduw en klaar is kees. Vergeet niet na je picknick al je afval terug mee naar huis te nemen indien er geen vuilbak aanwezig is. De natuur zal je dankbaar zijn!

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/vijf-activiteiten-die-je-kan-doen-bij-warm-weer