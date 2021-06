Met deze tips verzorg je een vervelde huid

Je hebt te lang in de zon gelegen en je bent je vergeten in te smeren met zonnecrème. Resultaat: een huid die aan het vervellen is. Je beschadigd en verbrand vel maakt nu plaats voor een nieuwe, gezonde huid. Het kan heel irritant aanvoelen, maar via deze tips verzorg je jezelf en ben je er snel terug vanaf.

Krab niet ondanks de jeuk

Een huid die aan het vervellen is, kan enorm jeuken. Enorm irritant en het liefst van al krab je al die velletjes weg. Dat mag je vooral niet doen, want je gaat je vel alleen nog maar meer beschadigen. Hou je het echt niet meer uit door de jeuk? Je kan het gevoel verminderen door ijsklontjes of een coldpack in een handdoek te wikkelen en op je huid te leggen.

Draag geen strakke kleding

Strakke kledij gaat de velletjes alleen nog maar meer irriteren en kan ervoor zorgen dat je blaren krijgt. Probeer dus zoveel mogelijk losse kleding te dragen die je huid zoveel mogelijk bedekt. Je vel zal zo beter kunnen afkoelen en je bloed zal beter naar je huid kunnen stromen waardoor het sneller herstelt.

Koel je huid af

Het is enorm belangrijk om je vel te koelen. Zo verminder je de pijn en warmte. Smeer bijvoorbeeld een vochtinbrengende crème op de plaatsen waar je aan het vervellen bent. Je kan ook een koud washandje op je huid leggen. Daarnaast helpen komkommerschijfjes en natte theezakjes ook. Vermijd vette crèmes zoals vaseline, want je poriën geraken verstopt en je krijgt mee-eters en puistjes.

Drink voldoende water

«Water en de rest komt later» is ook bij een vervelde huid van toepassing. Drink genoeg water, want het koelt je vel af en zal minder pijnlijk aanvoelen. Maar wat is nu voldoende? Wel, de normale hoeveelheid die je moet drinken is 1,5 à 2 liter per dag. Daarnaast helpt het voldoende water drinken ook tegen het uitdrogen van je vel.

Neem een lauwe douche

Een lauwe douche voelt fijn aan voor een verbrande huid. Zo wordt je vel ook verfrist en het lauwe water zal de pijn en warmte wat kalmeren. Na de douche dep je je huid best schoon met een handdoek. Probeer wrijven te vermijden, want dat voelt niet aangenaam aan.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/met-deze-tips-verzorg-je-een-vervelde-huid