Dankzij deze tips krijg je je vuile witte sneakers weer helemaal proper

Iedereen heeft wel een paar witte sneakers in zijn kast staan. Heel handig, want ze passen overal onder. Het is alleen erg jammer dat ze zo snel vuil worden. Maar geen nood, met deze tips krijg je je witte sneakers zo weer spik en span.

Afwasmiddel

Afwasmiddel werkt goed tegen vieze witte sneakers. Vul een emmer met lauw water en doe er een beetje afwasmiddel in. Neem daarna een sponsje en dip het in het sopje en wrijf er zachtjes mee over je schoenen. Er blijft geen vuiltje meer op je schoenen zitten.

Babydoekjes

Je zou er niet meteen aan denken maar ook babydoekjes kan je gebruiken om je witte schoenen schoon te maken. Wrijf met een babydoekje over je sneaker en de vlekken verdwijnen als sneeuw voor de zon. De doekjes zijn ook handig als je je schoenen meerdere keren per week wil proper maken. Zo krijgt het vuil geen kans om in je sneaker te dringen en blijft je schoen langer wit.

Tandpasta

Tandpasta dient niet enkel om je tanden mee te poetsen maar ook om je sneakers schoon te maken. Neem een doekje of een oude tandenborstel en wrijf er zachtjes mee over je sneaker. Kies wel voor witte tandpasta om verkleuring van je schoenen te vermijden.

Shampoo

Shampoo kan ook goed helpen tegen vuile schoenen. Neem een emmer, vul deze met warm water en doe er wat shampoo in. Vervolgens wrijf je met een sponsje of vodje over de vieze plekken. Daarna spoel je de shampoo eraf met water en je zal merken dat het vuil meekomt. Kies voor een milde shampoo en neem ook zeker niet je beste en duurste.

Azijn

Met azijn kan je echt bijna alles schoon krijgen, zo ook je sneakers. Pak een doekje en doe er wat azijn op. Spoel en droog de sneakers erna goed zodat de azijngeur verdwijnt. Merk je toch nog dat je schoenen naar azijn blijven ruiken? Laat ze dan even staan tot de geur verdwenen is.

Schuurmiddel

Wat je ook perfect kan gebruiken om je schoenen proper te maken, is schuurmiddel. Doe het middel op een sponsje en ga er zachtjes mee over je sneaker. Wrijf zeker niet te hard want anders kan het leder beschadigd geraken. Kies ook geen gekleurde spons want die kan wel eens kleur afgeven op je sneaker.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/dankzij-deze-tips-krijg-je-je-vuile-witte-sneakers-weer-helemaal-proper