De Voorleesweek in november vormt elk jaar de ideale aanloop naar Sinterklaas. Want wie is er nu niét blij met een mooi voorleesboek in zijn of haar schoen? Iedereen Leest maakte een leuke selectie boeken om cadeau te doen of om op donkere winteravonden samen van te genieten.

Hey baby, kijk! Een knuffelboek

Laura Van Bouchout, Eva Mouton (ill.), Standaard Uitgeverij, 0+

Een eerste babyboek van cartooniste Eva Mouton. Baby’s zijn gek op zwart-witcontrasten en daar speelt dit kartonboek vrolijk mee. De knusse dierentaferelen nodigen uit om mee te doen: gezellig neuze-neuze doen of tijgerkopjes geven met je kleintje.

De koffer

Chris Naylor-Ballesteros, Gottmer, 4+

In deze tijden is er meer dan ooit nood aan warmte. Dat vind je volop in dit hoopvolle verhaal, dat je doet nadenken over vluchtelingen en hoe we daarmee omgaan. Op een dag verschijnt er een vreemd dier met enkel een koffer. De andere dieren willen heel graag weten wat daarin zit…

Stinkhond – Vrolijk kerstfeest!

Colas Gutman, Marc Boutavant (ill.), Lannoo, 6+

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven. En dat zal geen probleem zijn met dit laatste boek in de reeks over de sympathieke Stinkhond, een vuile, niet al te snuggere hond met een gouden hart. Een humoristisch verhaal met plezierige illustraties.

Ik heet Reinier en ons huis is afgebrand

Joke van Leeuwen, Querido, 9+

Dit is het dagboek van Reinier. Zijn huis is afgebrand, dus nu woont hij met zijn familie tijdelijk ergens anders. Op zijn zolderkamertje krijgt hij tot drie keer toe bijzonder bezoek. Zo komt hij alles te weten over wie er voor hen in het huis heeft gewoond. Dit boek lijkt wel een echt dagboek, met stukken tekst, grappige illustraties en foto’s.

Meer voorleesboeken op www.voorleesweek.be.

