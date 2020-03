Als freelancer is het altijd handig om een visitekaartje bij de hand te hebben. Je weet maar nooit wanneer je een potentiële klant tegen het lijf loopt. Met deze vier tips ontwerp je het perfecte kaartje en maak je meteen een goede eerste indruk

Een visitekaartje is voor een freelancer zeer belangrijk. Het is ook heel eenvoudig om een klein papiertje met je gsm- of telefoonnummer, e-mailadres en adres erop te laten maken, maar niet alle ontwerpen zijn even goed. Een onprofessioneel kaartje kan een klant afschrikken en zo een deal doen mislopen. Wij geven daarom vier tips voor een sterk visitekaartje, dat alle klanten moet overtuigen om je opnieuw te contacteren.

1. Eerste indruk

Zorg voor een goed visitekaartje, één dat de klant een goede eerste indruk geeft van je bedrijf. Je moet hen overtuigen om opnieuw contact op te nemen met jou. Gewoon je contactgegevens op een wit papiertje zetten is dan ook niet heel attractief. Neem dus de tijd om een leuk en origineel idee uit te werken. Je huisstijl moet duidelijk naar voren komen en het kaartje moet de kernwaarden van het bedrijf uitstralen. Daarom bestel je best visitekaartjes online, waar je zeker bent dat voor je bedrag mooie kaartjes in ruil krijgt.

2. Kaartje dat past bij je bedrijf

Denk goed na vooraleer je een visitekaart ontwerpt of bestelt. Het is belangrijk dat de klant die het kaartje in handen krijgt meteen weet met welk bedrijf hij te maken heeft. Kies daarom voor een ontwerp dat bij je bedrijf past. Wil je online visitekaartjes bestellen, overleg dan goed met de ontwerper wat jouw corebusiness is zodat het design aansluit bij de uitstraling van je bedrijf.

3. Achterkant

De meeste bedrijven kiezen voor een enkelzijdige kaart, maar het is zonde om de achterkant ervan niet te gebruiken. Die kan je gebruiken om de unieke stijl van je bedrijf in de picture te zetten. Zo vermijd je ook dat je visitekaartje voor de helft uit een saai wit vlak bestaat.

4. Professionele drukker

Eens het ontwerp van het kaartje klaar en helemaal naar wens is, kan je het best laten afdrukken bij een professionele drukker. Bij een drukkerij zal de kwaliteit van de kleuren en het kaartje veel beter zijn, wat het verschil kan maken voor de klant.