Je ademt misschien, zonder dat je het zelf beseft, heel de tijd uit je mond. Terwijl het juist beter is om uit je neus te ademen. De vijf volgende redenen geven aan waarom je best vanaf nu altijd uit je neus ademt.

Je doet het misschien vaker dan dat je denkt, maar via je mond ademen is minder goed dan via je neus. Mensen die via hun mond ademen hebben die slechte gewoonte aangeleerd omdat ze tijdens hun jeugdjaren vaak een verstopte neus hadden. Hieronder kan je lezen waarom je best vanaf nu uit je neus ademt.

1. Warme en koude lucht

Als je door je mond ademt wordt de ingenomen lucht niet gereinigd, bevochtigd en verwarmd. In de longen is het warm. Terwijl de buitenlucht, die je inademt, vaak veel kouder is. Adem je door je neus, dan heeft de opgenomen lucht de tijd om opgewarmd te worden, voordat die naar de longen gaat. Adem je door je mond dan schiet de koude lucht meteen je longen in. Dit kan in de toekomst leiden tot irritaties.

2. Bacteriën

Het slijm in je neus wordt niet meer naar achteren gezogen bij het inademen via je mond en hoopt zich op in je neus waar bacteriën vervolgens groeien. Als reactie zwellen het neusslijmvlies en de afvoergangen van de neusbijholten op en raken ze verstopt. De holten kunnen hierdoor hun vocht niet meer kwijt via de neus en ook daar gaan bacteriën ontstaan.

3. Slechte adem

Door langs je mond te ademen, drogen je slijmvliezen en je tandvlees uit. Dit kan leiden tot ontstekingen en slechte adem. Dit komt niet voor als je via je neus ademt.

4. Oorontsteking

Als je door je neus ademt, slik je gemiddeld 150 keer per uur. Terwijl als je door je mond ademt, je veel minder vaak slikt. Het is bovendien zeer belangrijk om regelmatig te slikken. Hierdoor gaat de buis van Eustachius namelijk even open zodat vocht uit het oor en lucht in het oor kan komen. Als je niet vaak genoeg slikt, kan er een ophoping van vocht ontstaan. Dit leidt tot last aan de oren en kan een slecht gehoor veroorzaken.

5. Reiniging

Door langs je mond te ademen, krijg je meer plakvorming op je tanden en kiezen en neemt de kans op tandbederf toe. Daarom is ademen via je neus beter aangezien het voor een beweging van je tong zorgt en hierdoor je gebit gereinigd wordt .

Het bericht Vijf redenen waarom je best langs je neus ademt verscheen eerst op Metro.