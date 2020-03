Het coronavirus oplopen is wel het laatste wat je wil. Je neemt het zekere voor het onzekere: je wast je handen vaker en grondiger en schudt de handen van anderen niet meer. Nee, in plaats daarvan begroet je elkaar met je elleboog. Slim, denk je dan, het coronavirus zal jou niet te grazen nemen. Maar met deze begroeting stop je best ONMIDDELLIJK.

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, stelt dat je te dicht bij de ander komt als je elkaar aanraakt met de ellebogen. Dat liet hij weten op Twitter. “Je moet op z’n minst 1 meter afstand houden van elkaar. Als ik iemand begroet, leg ik mijn hand op mijn hart”.

In een reeks tweets gaf hij ook tips om besmetting te vermijden. “Als je je niet goed voelt, blijf dan thuis”. (Of zoals de federale minister van Volksgezondheid Maggie De Block zou zeggen: “Blijft in uw kot”.) Voorts raadt de directeur-generaal aan om iedereen te mijden die zich niet goed voelt, vooral niet als ze zich in een rusthuis bevinden. “Je kan altijd nog met hen bellen.”

– When greeting people, best to avoid elbow bumps because they put you within 1 meter of the other person. I like to put my hand on my heart when I greet people these days.

