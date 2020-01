In een indrukwekkende video is te zien hoe twee tijgers het tegen elkaar opnemen in de Indiaase jungle. Hun gegrom geeft je kippenvel.

Vanuit de veilige omgeving van hun jeep filmen enkele omstaanders wat waarschijnlijk een once-in-a-life-time-experience is: twee wilde tijgers proberen elkaar te imponeren met hun luide gegrom en slagen dan hun nagels in elkaars vel. Vooral hun bruldemonstratie, die door het woud echoot, doet de monden openvallen. Zet dus je geluid aan.

Territorial fight between two full grown #tigers. Listen with headphones. The powerful Roar and it’s echo from Indian #forests. Forwarded via Whatsapp by friend. pic.twitter.com/YazNX2DLbS

