We maken het allemaal wel eens mee: dagen waarop we liefst gewoon in bed willen blijven liggen. Kennelijk hebben ook honden soms last van een dipje. De hond in dit filmpje voelde zich zo futloos dat ‘ie tijdens een wandeling midden op de weg ging liggen, en niet meer wilde opstaan.

In het grappige filmpje, dat origineel verspreid werd door Reuters, is te zien hoe de hond schijnbaar lusteloos in het midden van het asfalt ligt. Het baasje probeert het beest tevergeefs aan te moedigen weer verder te gaan, maar de kleine viervoeter draait zich nog eens goed om en lijkt dan te zonnebaden op z’n rug. Of de wandeling ooit nog verder ging, zie je in onderstaand filmpje.

View this post on Instagram A post shared by India Today (@indiatoday) on Jan 28, 2020 at 10:08am PST

