Denk je aan kleding gemaakt van brood, dan verschijnen er waarschijnlijk de meest bizarre creaties in je brein. Toch zijn Zweedse wetenschappers van de universiteit van Borås druk in de weer met het idee. Ze willen op die manier twee vliegen in één klap slaan: voedseloverschotten beperken en de mode-industrie duurzamer maken.

Uiteraard is het niet de bedoeling om broeken te maken van aan elkaar gestikte boterhammen – hoe grappig dat er ook zou uitzien. Er komt heel wat meer kijken bij het productieproces van het zogenaamde broodgaren.

Composteerbaar

“Broodverspilling maakt het grootste deel uit van de voedselverspilling bij de grote supermarkten hier in Zweden en heeft een grote impact op het klimaat. Anderzijds blijft de wereldwijde textielproductie toenemen om te beantwoorden aan de steeds groeiende koopkracht”, vertelt Akram Zamani, expert grondstoffenrecyclage aan de universiteit aan Atlas Obscura. Om dat probleem aan te pakken, ontstond het idee om textiel te produceren van het brood dat overblijft. De resten worden daarvoor in een bioreactor geplaatst om een speciale schimmel te kweken. Uiteindelijk blijven er twee stoffen over: proteïnen (bruikbaar voor dierlijk voedsel) en biopolymeren waarvan draad gesponnen kan worden. De draad zou vooral geschikt zijn voor ongewoven textiel zoals vilt en kan, wanneer de kleding versleten is, gewoon gecomposteerd worden.

