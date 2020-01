Heb je nog geen plannen voor dit weekend? Geen nood, met deze activiteiten zal je je niet vervelen!

Week van de Klank

nog t.e.m. 9/2

Tijdens de Week van de Klank duiken overal in het land bijzondere installaties, concerten en andere geluiden op. Dit weekend kan je in Brussel nog luisteren naar oude muziek in spijkerschrift, een wandeling maken met een supersonische bezem, je teddybeer een nieuw leven geven als draagbare luidspreker of de geluiden van de stad ontdekken in het Muziekinstrumentenmuseum. Van 1 tot 9 februari verhuist het festival naar Vlaanderen en Wallonië, met onder andere een elektro-akoestisch concert in Antwerpen.

deweekvandeklank.be

Van Eyck. Een optische revolutie

1/2 -30/4

Het MSK eert het Van Eyck-jaar met een indrukwekkende overzichtstentoonstelling. Zeker tien originele werken van Van Eyck reizen naar Gent – dat is veel, als je er rekening mee houdt dat er slechts een twintigtal schilderijen van de Vlaamse meester bewaard bleven – en de expo wordt verder aangevuld met werk uit het atelier van de schilder, kopieën van verdwenen schilderijen en meer dan 100 andere topstukken uit de late middeleeuwen. Zelfs het Lam Gods is van de partij: de acht buitenpanelen van het wereldberoemde schilderij mogen voor de eerste (en enige) keer in de geschiedenis de Sint-Baafskathedraal verlaten, en zijn in al hun glorie te bewonderen na een nauwkeurige renovatie.

vaneyck2020.be

Woman

2/2

BOZAR verwelkomt zondagavond regisseurs Anastasia Mikova en Yann Arthus-Bertrand voor de vertoning van ‘Woman’. De film neemt je mee naar de vier windstreken om vrouwen te ontmoeten die, elk op hun eigen manier, vechten voor hun identiteit, hun rechten en voor verandering. De film schetst een somber beeld van de wereld, maar wil toch vooral een boodschap van hoop zijn, met meer dan 2.000 ontmoetingen met vrouwen in 50 verschillende landen. Het regisseursduo is aanwezig tijdens de vertoning en maakt achteraf tijd voor een gesprek.

bozar.be

Poëzieweek

nog t.e.m. 5/2

Gisteren trok Gedichtendag de Poëzieweek op gang, maar ook tijdens de rest van de week valt er heel wat te beleven. Aan het begin van een nieuw decennium zet de ­Poëzieweek een nieuwe generatie dichters in de kijker, die het hebben over de toekomst: overal in boekhandels en bibliotheken komen ze hun verzen aan je voorstellen. Het poëzieweekgeschenk, ‘Nu’, is een bundel geschreven door tien jonge Vlaamse en Nederlandse dichters, waaronder Charlotte Van den Broeck, Maud Vanhauwaert (foto) en Max Greyson.

poezieweek.be

Leveren jullie ook aan huis?

1/2

De grappigste dwerg van de lage landen: zo verwijst William Boeva graag naar zichzelf. Hij spot onbeschaamd met zijn eigen gestalte, maar houdt zijn publiek ook graag een spiegel voor. In zijn nieuwe show worstelt Boeva met zijn dertigste verjaardag en alle verplichtingen die daarbij lijken te horen: trouwen, kinderen krijgen en stoppen met Nintendo’s verzamelen en forten bouwen met pizzadozen. ‘Leveren jullie ook aan huis?’ gaat vanavond in première in Arenberg en daarna op tournee door Vlaanderen.

arenbergschouwburg.be

Het bericht Vijf tips voor een cultureel weekend verscheen eerst op Metro.