Bizar maar waar: huismerk cartridges bevatten vaak meer printerinkt dan originele

Wie regelmatig print, weet dat printerinkt een behoorlijke kostenpost kan zijn. Dat komt mede omdat printerfabrikanten erg veel geld vragen voor officiële printercartridges voor hun printers. Ze raden je daarbij met klem aan om geen andere cartridges in je printer te gebruiken, want die zouden schade aanrichten en dan vervalt je fabrieksgarantie. Maar de praktijk wijst uit dat huismerk inktcartridges doorgaans helemaal geen problemen opleveren, en dan heeft zo’n printerfabrikant ook geen been om op te staan met betrekking tot de garantie. Gelukkig maar, want huismerk cartridges kunnen je een hoop geld schelen. Maar wist je ook dat je dat deze goedkopere inktpatronen vaak méér inkt bevatten dan de originele cartridges. We vertellen er meer over.

Meer inkt voor minder geld

Als je veel geld uitgeeft voor een officiële inktcartridge van merken zoals HP, Canon en Epson, ga je ervan uit dat je ook waar voor je geld krijgt. De realiteit is dat deze patronen vaak worden geleverd met een behoorlijk beperkte hoeveelheid inkt. Fabrikanten claimen dan dat dit te maken heeft met de geavanceerde technologie in de cartridges, zoals ingebouwde printkoppen en slimme chips die de inktniveaus monitoren. Maar als je goed kijkt, blijkt dat veel originele cartridges slechts gedeeltelijk gevuld zijn. Dit terwijl sommige huismerk cartridges zelfs vaak tot de nok toe gevuld worden. Standaard gaat het bij huismerk inktpatronen vaak om cartridges met tot wel 30% meer printerinkt, en als je de XL-variant kiest kunnen ze tot wel twee keer zoveel inkt bevatten als hun originele tegenhangers. Dit betekent dat je met een huismerk cartridge langer kunt printen voordat je deze moet vervangen.

Waarom zijn originele cartridges zo duur?

Maar hoe is het dan in vredesnaam te verantwoorden dan originele inktcartridges van printerfabrikanten zo ontzettend duur zijn? Dat heeft alles te maken met het verdienmodel dat ze toepassen. Dit verdienmodel staat bekend als de ‘razor-and-blades’-strategie. In de praktijk houdt dat in dat men printers verkoopt tegen relatief tegen lage prijzen en hun geld voornamelijk verdienen met de verkoop van dure inktcartridges. Dat heeft weinig te maken met de productiekosten ervan, hoewel ook wel gezegd moet worden dat printerfabrikanten zich wel proberen te onderscheiden met investeringen in het doen van onderzoek naar en het ontwikkelen van bijvoorbeeld inkt die minder snel uitdroogt of ingebouwde technologie in cartridges. Dit zou moeten zorgen voor een betere afdrukkwaliteit en minder storingen, maar in de praktijk blijken huismerk cartridges in veel gevallen ‘gewoon’ vergelijkbare prestaties te leveren.

Zijn huismerk cartridges niet gevaarlijk?

Laten we even doorpakken op dat laatste. Het is immers een veelgehoorde zorg dat huismerk cartridges van mindere kwaliteit zouden zijn of schade aan de printer kunnen veroorzaken. Deze angst wordt aangewakkerd door de waarschuwingen van printerfabrikanten. En toegegeven, dit was misschien ooit ook daadwerkelijke een probleem. Maar de huidige generatie huismerk inktcartridges is sterk verbeterd ten opzichte van de eerste exemplaren, en veel leveranciers ervan bieden zelfs garantie en hanteren strenge kwaliteitscontroles. De kans op problemen is daardoor aanzienlijk kleiner en zelfs verwaarloosbaar geworden.

Mocht je dus overwegen om af te zien van de aankoop van een printer vanwege de hoge inktprijzen, kijk dan eerst of er ook huismerk cartridges bestaan voor het model in kwestie. Heb je wel al een printer, maar koop je nog officiële cartridges, dan is het zeer het overwegen waard om over te stappen op huismerk inktpatronen. Waarom zou je immers dief van je eigen portemonnee zijn als je flink kunt besparen op inkt zonder je printer daarbij in gevaar te brengen en ook nog eens langer met je cartridges kunt doen?