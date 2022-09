Trouwen in thema is blijkbaar in. Dit zijn de populairste trends!

We worden creatiever en creatiever als het aankomt op onze huwelijksfeesten. Volgens een recent onderzoek in Groot-Brittannië zou maar liefst 80% van de Britten hun trouwdag creatief en out-of-the-box willen aanpakken en organiseren.

En dat houdt concreet in: trouwen in thema! Voor 4 op de 10 Britten is dat trouwens al bekend terrein, want zij hebben al zo’n thematisch huwelijk meegemaakt. Dergelijke feesten hebben thema’s als fantasy en Disney en zelfs – we grappen niet – fastfood! Bijna 30% ziet het zitten om te trouwen in zo’n fantasy setting à la The Lord of the Rings, Alice in Wonderland, Star Trek of Game of Thrones. 23% ziet dan wel graten in bijvoorbeeld het fastfoodthema waar ze inspiratie putten uit merken als KFC, Pizza Hut, Subway en McDonalds.

”Niet moedig genoeg”

Maar let op: er is een groot verschil tussen willen en kunnen. Want bijna 80% van de ondervraagden die zo’n huwelijk in thema zien zitten gaf ook aan dat ze het niet durven door de klassieke verwachtingen van een huwelijk. Er komt dus ook wel wat lef en moed aan te pas. De top 10 van thema’s? Die ziet er zo uit: op absolute nummer één is er fantasy, nummer twee is muziek, op drie staat Disney (sprookjeshuwelijken bestaan nog!), op vier actie- en superhelden, op vijf gaan het paar en genodigden terug naar de 80’s en op zes naar de middeleeuwen. Kwestie van wat inspiratie op te doen.

Foto: Unsplash