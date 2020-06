Geen betere manier om je lichaam en geest in topconditie te houden dan af en toe een lesje yoga mee te pikken. Of het nu vanuit je living is of op locatie: alles mag, alles kan. Maar een les vinden die bij je past, is niet altijd makkelijk. Vanaf vandaag heb je weer wat meer keuze, want het gratis online yogafestival van Think Pink gaat van start.

Wereldwijd staat 21 juni bekend als Internationale Dag van de Yoga en om dat te vieren organiseren Think Pink, Decathlon en LiveWorkouts.be een gratis online yogafestival. Vanaf maandag 15 juni tot en met zondag 21 juni kan je maar liefst 40 yogalessen online raadplegen.

Beginners en gevorderden

Deelnemen aan het yogafestival is simpel. Dagelijks staan er zo’n drie tot zes lessen op het programma, gegeven door docenten als Victoria Bardiau, Chloé Zambon, Myriam Fahsiss en Emilie Schwanen. Via LiveWorkouts.be kan je je registreren voor een les, die je vervolgens live op je laptop of smartphone kan volgen. De lessen zijn toegankelijk voor beginners, maar ook meer gevorderde yogi’s kunnen terecht bij het yogafestival. Hoewel het online evenement gratis ter beschikking wordt gesteld, kan je voor of na je les wel een donatie doen ten voordele van Think Pink. Het geld dat op die manier wordt opgehaald, gaat volledig naar oncologische revalidatieprojecten. Het programma bekijken en je inschrijven kan via deze link.

