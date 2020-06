Maandstonden zijn zonder enige twijfel een van de vervelendste dingen waar je als vrouw mee te maken krijgt. Voor velen staat het gelijk aan buikkrampen, hoofdpijn, stemmingswisselingen… Niet bepaald een pretje dus. Toch zijn er ook vrouwen die een positief effect ervaren van hun menstruatie.

Merk je dat je tijdens je maandstonden plots meer zin hebt in seks dan tijdens de rest van je menstruatiecyclus? Terwijl vriendinnen het alleen maar hebben over de negatieve gevolgen van hun regels? En voel je je daardoor een beetje raar? Dat is helemaal nergens voor nodig.

Korte cyclus

Tijdens de vrouwelijke menstruatiecyclus schommelen haar hormonen van dag tot dag. Nu eens heb je weinig oestrogeen, dan weer veel, nu eens weinig progesteron, dan weer veel. Veel vrouwen hebben tijdens hun maandstonden lage waarden oestrogeen en progesteron, waardoor hun zin in seks net afneemt. Maar dat is niet bij iedereen het geval. Zeker bij vrouwen met een korte cyclus kan het gebeuren dat hun vruchtbare periode samenvalt met de laatste dagen van haar menstruatie, waardoor ze tijdens haar maandstonden veel oestrogeen produceert. En dat verklaart dan meteen ook de zin in seks. Het is wel belangrijk om te weten dat je op die piek in je maandstonden ook meer kans hebt om zwanger te worden, dus is dat niet de bedoeling, zorg dan voor de juiste voorbehoedsmiddelen!

