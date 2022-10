Studie wijst uit dat mannen vaak masturberen tijdens de werkuren: “En ondertussen worden ze betaald!”

Een onderzoek uitgevoerd door de organisatie Chemist4U heeft aangetoond dat een groot deel van de Britse werkmensen zichzelf bevredigt tijdens de kantooruren. Ze zouden dit naar verluidt doen om even te ontstressen en te ontkomen aan de werkdruk.

Een recente poll onder 2000 Britten wijst uit dat 14 procent van de Britten masturbeert tijdens de werkuren. Bij mannen ligt het aantal drie keer hoger dan bij vrouwen. De profielen die het meest verdienen zouden het vaakst masturberen tijdens de werkdag. Eén derde van hen gaf aan dat ze door te masturberen even wil “ontstressen”. Nog opvallend: in verhouding zijn het vooral getrouwde personen die masturberen tijdens de werkdag.

Stress

De hoofdreden is dus om even alle stress van zich af te schudden, zo liet 33 procent van de ondervraagden weten. Of dat masturberen enkel doorgaat tijdens het werken van thuis uit of ook op kantoor, dat is niet bevraagd geweest. Op het internet bleven de humoristische commentaren uiteraard niet uit: “Betaald masturberen, geweldig toch?! Dat is toch écht één van de grootste voordelen van thuiswerk?”

Foto: Unsplash