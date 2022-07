STUDIE. Te veel middagdutjes leiden tot een vroegere dood

Wie vaker dan gemiddeld een dutje doet loopt een groter risico op een hoge bloeddruk en beroertes, een van de belangrijkste doodsoorzaken. Dat zegt een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Hypertension, van de American Heart Association.

Deelnemers aan de studie die geregeld overdag een dutje deden liepen 12% meer kans om een hoge bloeddruk te ontwikkelen en 24% meer kans om een beroerte te krijgen, in vergelijking met mensen die nooit een dutje deden. Als de deelnemer jonger dan zestig was, liep het risico op een hoge bloeddruk op tot 20%. Een hoge bloeddruk wordt in verband gebracht met een hoger risico op hart- en vaatziektes en beroertes, een van de grootste doodsoorzaken ter wereld.

Rokers en drinkers dutten vaak

Ook wanneer rekening gehouden werd met Diabetes type 2, bestaande hoge bloeddruk, een hoge cholesterol, slaapstoornissen en nachtwerk, bleven de resultaten steek houden, zegt de studie.

De meeste dutjes werden gedaan door wie rookte, dagelijks alcohol dronk, snurkte, ‘zich identificeerde als nachtuil’ of last had van slapeloosheid.

De studie werd gebaseerd op de data van 360.000 deelnemers die aan de UK Biobank info gaven over hun dutgewoontes, tussen 2006 en 2010. De deelnemers lieten geregeld hun bloed, urine en speeksel analyseren. Er werd wel enkel gepolst naar de dutjesfrequentie, niet naar de lengte van het dutje.

Alarmsignaal

«Hoewel een dutje doen op zichzelf niet schadelijk is, lijkt het erop dat veel mensen die dutjes doen, dat doen omdat ze ’s nachts slecht slapen. Slechte slaap wordt in verband gebracht met een slechtere gezondheid en dutjes kunnen dat niet herstellen», vertelt klinisch psycholoog Michael Grandner in een statement aan CNN.

«De resultaten tonen aan dat een dutje doen de kans op een hoge bloeddruk en beroerte verhogen, ook als je alle andere variabelen in acht neemt die geassocieerd worden met het risico op hart- en vaatziektes en beroertes», zegt Dr. Phyllis Zee, directeur van het Center for Circadian and Sleep Medicine in Chicago, die niet betrokken was bij de studie. Zee benadrukt aan CNN dat gezondheidswerkers vaak genoeg moeten polsen naar de slaapgewoontes van hun patiënten.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/studie-te-veel-middagdutjes-leiden-tot-een-vroegere-dood