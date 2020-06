Er bestaan duizend en één manieren om de mooiste streken van ons land te ontdekken, maar packrafting is ongetwijfeld een van de origineelste. Het concept is afkomstig uit Alaska en is in wezen simpel: een deel van de tocht leg je af met een opblaasbare kajak, een ander deel te voet. Zo dring je door tot de fraaiste uithoeken van de Belgische Ardennen.

Je hoeft niet langer te kiezen tussen rivier en wandelpad als je zin hebt om onze mooiste contreien te verkennen. Een packraft is stevig, stabiel en superlicht, en dus kun je er zowel meer varen als rondwandelen.

De opblaasbare kano (raft) weegt amper 3 kilogram en past in een speciale rugzak (pack). Via een ingenieus systeem blaas je het vaartuig op voor je het te water laat: je opent een tas in parachutestof – een extreem lichte nylonsoort – die de omgevingslucht opzuigt. Die lucht blaas je vervolgens in de boot, die zichzelf onmiddellijk oppompt. Met demonteerbare roeispanen erbij is je uitrusting compleet en ben je helemaal klaar om te gaan packraften.

Recht uit Alaska

Het ingenieuze concept is perfect voor natuurliefhebbers en werd ontwikkeld in Alaska. Zes jaar geleden importeerde Luc Van Ouytsel packrafting in België en het idee slaat steeds meer aan.

«Je steekt je packraft in je rugzak, je start op een bepaald punt aan de oever van een rivier, je maakt een trektocht stroomopwaarts en vervolgens vaar je met je packraft de rivier weer af», vat de gids het enthousiast samen. «Een van de voordelen van packrafting is dat je uiteindelijk weer bij je startpunt aankomt. Dat is het grote verschil met kajakken. Wij kunnen zelf de volledige tocht maken en hoeven ons dus niet met de auto te verplaatsen.»

In 2018 doorkruiste Luc Van Ouytsel als eerste heel België met een packraft. Hij legde 300 kilometer af langs vijf Waalse rivieren en stapte 100 kilometer om ze met elkaar te verbinden. Die ‘Transbelgica’ op eigen kracht nam in totaal negen dagen in beslag.

Voor groot en klein

Om het grote publiek vertrouwd te maken met die nieuwe activiteit organiseert Luc ‘verkendagen’. Tijdens die dagen neemt hij nieuwsgierigen mee op een packraftavontuur langs de Ourthe, in de volle natuur.

De tocht begint in Nadrin, tussen La Roche-en-Ardenne en Houffalize. Eerst wandel je een twaalftal kilometer langs verschillende pittoreske Ardense dorpjes tot aan het meer van Nisramont. Daar glijd je in het water en kun je van de sublieme landschappen genieten. «Het idee is dat je je laat dobberen en de prachtige omgeving in je opneemt zonder je al te veel te vermoeien», legt Luc Van Ouytsel uit. «Het is zeker geen fysiek zware inspanning.»

De activiteit is dan ook geschikt voor iedereen, jong en oud. Kinderen kunnen met een volwassene plaatsnemen in speciale kano’s voor twee personen.

Om van die buitengewone natuurervaring te genieten moet je niet over specifiek materiaal beschikken. Je hoeft ook geen geoefende atleet te zijn. De kans dat je boot ondersteboven keert, is bovendien zo goed als onbestaande. «Je moet het echt al opzettelijk willen doen. Een packraft is veel stabieler dan een klassieke kano. Hij is extreem vlak, waardoor je bijna ter hoogte van het wateroppervlak zit. En het zwaartepunt ligt heel laag. Je kunt dus bijna onmogelijk omslaan.»

À la carte

De gids let erop dat hij zich aanpast aan het ritme en de wensen van zijn groep, en hij biedt zelfs formules ‘à la carte’ aan. Sportievelingen kunnen zich inschrijven voor een trektocht tot aan de rotsen van ‘Le Hérou’, voor kinderen zijn vereenvoudigde parcoursen beschikbaar, en er zijn zelfs speciaal uitgetekende tochten langs de Semois of de Lesse voor wie daar op vakantie is.

Het is bovendien mogelijk om deel te nemen aan packraft/kampeerweekends, die drie dagen en twee nachten duren. Wie liever een packraft huurt om er alleen of met vrienden op uit te trekken, wordt ook op zijn wenken bediend.

Terug naar de natuur

De kans is groot dat packrafting tijdens de komende vakantiemaanden zeer in de smaak zal vallen. «We hebben een beetje schrik dat de Belgische Ardennen deze zomer overrompeld zullen worden», geeft Luc toe. «Er zal heel veel volk rondvaren op de rivieren en meren.»

Packrafting blijft echter in de eerste plaats «een terugkeer naar de natuur», benadrukt hij. «Om die reden beperken we het aantal mensen op het water. We zullen in juli bovendien slechts een beperkt aantal activiteiten organiseren in de Ardennen.»

Het kajakgevoel

In het verleden bood de organisatie ook packrafttochten in het buitenland aan. Momenteel is daar geen sprake van, maar zodra de omstandigheden het toelaten wil Luc Van Ouytsel opnieuw op stage trekken naar de Franse Alpen, om de vallei van de Ubaye te verkennen. «We maken een trektocht, we slapen in tenten en we leren varen op de Ubaye, een Alpenrivier die wat wilder is. Dan doen we geleidelijk aan, met eerst kleinere trajecten.»

«Packrafts hebben het voordeel dat ze heel stabiel zijn», gaat hij verder. «Het betekent dat je echt het gevoel van een kajaktocht krijgt zonder dat je het daarom al vaak gedaan moet hebben. Om de rivieren waarop we packraften te kunnen afvaren met een kajak heb je al een paar jaar ervaring nodig. Met een packraft boek je heel snel vooruitgang op het water.»

Praktisch Trekt het packraftavontuur je aan? Reserveringen, beschikbaarheid en contact via www.packraft.be

Verkendag: 42 euro per persoon

Packraft/kampeerweekend (drie dagen en twee nachten): 115 euro per persoon

Vertrek vanuit: Nadrin (tussen La Roche-en-Ardenne en Houffalize)

Oriane Renette

Het bericht STAYCATION. Verken de Ardennen via packrafting, de perfecte mix tussen kajak en trektocht verscheen eerst op Metro.