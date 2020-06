Iedereen denkt weleens na over zijn of haar impact op het milieu – of zou dat moeten doen. Daarbij nemen we vaak een aantal voor de hand liggende factoren in achting: autogebruik, waterverspilling, vliegfrequentie… Maar hoewel dat al een mooi begin is, zijn dat lang niet de enige boosdoeners voor het milieu.

Voor vegetariërs en vegans zal het niet als een verrassing komen dat dierlijke producten een enorme impact hebben op onze aarde. Voor anderen is dat misschien iets waar ze nog nooit bij stilgestaan hebben. Toch zijn ook dierlijke producten slechts een deel van het probleem.

‘Mijn Verborgen Impact’

Om ons te laten stilstaan bij hoeveel impact we echt hebben op het milieu, ontwikkelde Bebette Porcelijn de test ‘Mijn Verborgen Impact’. Eerder schreef de Nederlandse ook al het boek ‘De Verborgen Impact’, waarin ze dieper ingaat op de impact die we als consument hebben op onze planeet. Vaak zijn we ons daar helaas niet van bewust. De test is dus een mooie aanvulling op het boek en laat je berekenen wat jouw persoonlijke invloed is op het milieu. Hoeveel keer per week eet jij eieren? Hoeveel nieuwe kleren koop je op een jaar? Die en andere vragen komen aan bod. Antwoord eerlijk en je ziet aan het einde van de rit hoe groot jouw impact precies is en hoe die zich verhoudt tot anderen. Zo krijg je een beeld van je persoonlijke aandachtspunten waarmee je vervolgens zelf aan de slag kan als je dat wil. Bepaal wat voor jou het belangrijkste is en pas je gedrag eventueel aan op andere vlakken. Uiteraard hoef je niet meteen je hele leven om te gooien; een kleine aanpassing is al erg veel waard.

De test ‘Mijn Verborgen Impact’ vind je hier.

Het bericht Wat is jouw verborgen milieu-impact? Doe de test verscheen eerst op Metro.